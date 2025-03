Ledó: «Una empresa me cautiva cuando genera impacto positivo en el presente y futuro»

BBVA y la Universitat de València (UV) lanzan la cuarta edición de los Premios BBVA Revoluciona, un certamen que busca reconocer a las pymes que se han situado como referentes en la transformación digital y sostenible.

El periodo de inscripción para presentar las candidaturas estará abierto hasta el próximo 14 de marzo. Accede a toda la información de la presente convocatoria en el siguiente enlace.

Como miembro del jurado de los Premios BBVA Revoluciona, ¿qué es lo que deberá demostrar una empresa para seducirle?

Una empresa me cautiva cuando demuestra que tiene un propósito claro y que está realmente comprometida con generar un impacto positivo en el presente y en el futuro. No se trata solo de cifras o de crecimiento económico, sino de cómo ese crecimiento se traduce en la calidad del equipo que tiene, en sostenibilidad, innovación y valor para la sociedad. Me seducen las empresas que desafían, que se atreven a hacer las cosas de manera diferente y que tienen el coraje de apostar por las generaciones que vienen, sin perder de vista la viabilidad de su modelo de negocio.

Esta edición de los Premios estará marcada irremediablemente por las consecuencias de la dana. ¿La capacidad de resiliencia empresarial será clave en este contexto?

Sin duda. Las empresas que logran superar situaciones adversas como la dana son aquellas que han sabido adaptarse y reinventarse. La resiliencia no solo es aguantar el golpe, sino aprender de él, fortalecer procesos y encontrar nuevas oportunidades a todos los niveles en la dificultad.

La sostenibilidad también juega un papel clave aquí: las empresas que integran estrategias responsables y flexibles en su modelo de negocio están mejor preparadas para afrontar crisis, sean climáticas, económicas o sociales.

Como CEO de la compañía Veganic, en la que la innovación es una de las señas de identidad, ¿qué consejos puede ofrecer a los candidatos de los premios?

Lo primero es no tener miedo a equivocarse. Innovar implica ensayo y error, pero cada fallo es un aprendizaje. También es clave rodearse de un equipo que comparta tus mismos principios, la visión y aportar valor real con lo que haces. Por ejemplo, nosotros en Veganic, no innovamos por innovar, sino porque creemos que cada avance que logramos contribuye a un modelo de producción más sostenible y más saludable.

La tecnología y la creatividad deben estar al servicio de un propósito claro. Y, por supuesto, hay que ser perseverante: una gran idea sin ejecución se queda en el aire.

Veganic ha crecido de manera sorprendente en el último año. ¿Puede darnos una pequeña pincelada de la clave de la buena marcha?

El crecimiento de Veganic se debe a varios factores, pero si tuviera que destacar uno, diría que es la combinación de visión y del equipo que tenemos. Desde el principio, hemos apostado por la sostenibilidad y la innovación como pilares de nuestro negocio, y eso nos ha permitido diferenciarnos en un sector cada vez más consciente del impacto ambiental. Además, contar con un equipo comprometido y apasionado ha sido fundamental. Sin su talento y esfuerzo, nada de esto sería posible. Yo siempre digo que en una empresa, las personas son mucho más importantes que el negocio en si.

Por último, y volviendo a los Premios BBVA Revoluciona, ¿cuáles cree que son los principales alicientes para presentar la candidatura?

Más allá del reconocimiento, estos premios son, bajo mi punto de vista, una plataforma increíble para visibilizar proyectos que realmente están cambiando las reglas del juego. También suponen una oportunidad para conectar y establecer relaciones sólidas con otras empresas y referentes del sector, aprender de sus experiencias y generar sinergias. Y, por supuesto, el respaldo de BBVA es un impulso importante para seguir creciendo y consolidando iniciativas innovadoras.