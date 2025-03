«Dormir bien es un derecho universal y trabajamos cada día para lograrlo»

¿Una empresa con casi 30 años de historia: cómo nace Dormitienda y en qué punto está hoy?

Sí, el próximo año cumplimos 30 años. No quiero desvelar todas las acciones que vamos a hacer, pero sí te digo que estamos muy emocionados y que será un año muy importante. Dormitienda nace por los viajes de mi padre —que era presidente del grupo empresarial— y veía que había una tendencia de que los fabricantes empezaban a abrir sus propios puntos de venta para recortar la cadena de distribución y tener un feedback más directo. Así abrió dos Dormitiendas. Yo me incorporé cuando me licencié en ADE. Entonces había solo dos tiendas. Los inicios fueron complicados porque yo entraba con muchas ganas, quería comerme el mundo. Empecé desde abajo: era vendedora, organizaba escaparates, ayudaba a descargar camiones en las inauguraciones y luego me cambiaba corriendo en el baño porque ya empezábamos con los medios de comunicación. Siempre digo que mi tienda es como un hijo al que he visto crecer y dar sus primeros pasos. Esto me ha dado un bagaje que me ha hecho crecer mucho en el negocio familiar. La empresa familiar ofrece oportunidades, pero también tiene grandes dificultades. Tras la jubilación de mi padre, los hijos compramos las empresas. Ahora soy administradora única, 100% de Dormitienda.

¿Qué momento vive el sector del descanso?

Hay un cambio brutal, que se ha agudizado tras la pandemia. El patrón de consumo ha cambiado muchísimo. El consumidor ahora es mucho más difícil de fidelizar. Tiene que sentirse conectado con las marcas, identificarse con su estilo de vida. A mí eso me encanta. Gracias a nuestra tienda online, la gente viene informada, ya sabe más o menos qué quiere comprar.

Eres un referente en el mundo de la empresa. ¿Cómo ves el liderazgo femenino?

Todavía hay cifras que no nos pueden dejar indiferentes: solo un 15% de mujeres ocupan puestos de dirección y un 19% están en la presidencia de las empresas. Las mujeres tenemos que creérnoslo. Tenemos un papel fundamental en la educación. Junto con nuestras parejas, debemos educar en igualdad. También necesitamos referentes. No hace falta que sean de alto perfil; nos podemos inspirar en cualquier mujer cercana que se esfuerce, que tenga valentía, energía y decisión. Mi mensaje es que las mujeres podemos y debemos llegar, quitarnos complejos. A veces nosotras mismas nos hemos echado piedras en el camino. En mi empresa el 80% somos mujeres y en la dirección también superamos el 80%.

Dormitienda se ha volcado con la ciudadanía en situaciones difíciles como el incendio de Campanar o la dana. ¿Cómo se articula ese compromiso?

Es parte de nuestra política de impacto social y de nuestro departamento de Responsabilidad Social. Estoy implicada a nivel empresarial, pero también personal. Creo que tenemos la obligación de estar al lado de nuestra ciudad. Estoy muy orgullosa de ser valenciana. El mayor número de tiendas está aquí. Siempre estoy al lado de las personas cuando nos necesitan, también a través de nuestra fundación. Es una manera de devolver a la sociedad todo lo que hace por nosotros. En la dana pusimos todas nuestras tiendas y almacenes a disposición de la gente. Dije: “Entrad en Dormitienda y llevad las almohadas, todo lo que tengo en los almacenes”. También ofrecimos nuestra nave logística para descargar tráilers. Como muchos empresarios, hicimos todo lo que pudimos. Además, sufrimos las consecuencias: se me inundaron tres tiendas.

Mónica Duart, durante la entrevista grabada en los estudios de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Mónica Duart es una líder empresarial con vocación transformadora. «Me considero activista del descanso», asegura

¿Cómo nace la Fundación Mónica Duart y qué hacéis desde ella?

Lo pensé hace tiempo, pero en la pandemia una de las palabras más buscadas fue “insomnio”. La gente no podía dormir, vivíamos en ansiedad permanente. Ahí pensé en la importancia del descanso. Cuando terminó la pandemia fundé la Fundación Mónica Duart para investigar, divulgar y formar. Ahora estamos con niños con espectro autista que tienen problemas para descansar, y también sus familias. Me considero activista del descanso. Siempre digo que es un derecho universal. Ahora tenemos un proyecto con San Juan de Dios, el Ayuntamiento de València y el Politécnico. Ponemos pulseras digitales a personas que duermen en la calle para obtener datos que permitan mejorar su descanso.

También habéis apostado por la inteligencia artificial. ¿Cómo se incorpora al descanso?

Estamos desarrollando colchones con sensores wifi que monitorizan de forma independiente los ritmos circadianos, la temperatura, los ciclos de sueño… Incluso ayudan en casos de apnea. Cuentan con un asistente virtual que da herramientas para mejorar el descanso. Esto también es valioso para nosotros como fabricantes. Hemos inaugurado nuestra propia fábrica en Alginet, en nuestra nave logística, y producimos ya todos los colchones Dormitienda. Eso nos permite ser más competitivos y hemos renovado todo el porfolio.

¿Hacia dónde va Dormitienda?

En los próximos tres meses abrimos cinco nuevas tiendas. Seguiremos creciendo e innovando tecnológicamente. Invertimos en I+D y tenemos proyectos nacionales. Además, celebraremos en València el primer congreso de descanso. También apostamos por proyectos B2B, diversificando. Queremos seguir siendo una empresa sólida, solidaria y con valores, luchando cada día para que el descanso sea un derecho universal.n