"Desde València estamos construyendo la ciberseguridad del futuro de Europa"

Con más de dos décadas de trayectoria, S2 Grupo se ha consolidado como una de las empresas europeas de referencia en ciberseguridad y ciberinteligencia. Desde su sede en València, lidera el desarrollo de soluciones avanzadas para proteger infraestructuras críticas en sectores como la energía, el transporte o la sanidad. En esta entrevista, su CEO y cofundador José Rosell analiza el papel de la empresa en el nuevo escenario geopolítico y digital.

¿Qué representa hoy S2 Grupo en el ecosistema de ciberseguridad europeo?

S2 Grupo es uno de los pocos pure players europeos especializados exclusivamente en ciberseguridad y ciberinteligencia. Desde València, lideramos el desarrollo de soluciones 100% propias para proteger tanto entornos IT como OT, con una visión integral que cubre todo el ciclo de vida: detección, prevención y respuesta. Nuestra propuesta de valor se basa en la autonomía tecnológica, la excelencia operativa, la visión global IT+OT y la especialización en ciberseguridad.

Recientemente anunciaron una inversión de 200 millones de euros hasta 2030. ¿Cuál es la hoja de ruta de esta apuesta?

Ese plan tiene tres grandes ejes: expansión internacional —principalmente en Europa y Latinoamérica—, refuerzo de nuestras capacidades de I+D en tecnologías críticas como inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad y consolidación de nuestro equipo humano. Queremos seguir atrayendo talento desde València y exportando tecnología europea al mundo.

¿Cuáles son las previsiones de contratación para 2025-2026?

Nuestro objetivo es incorporar más de 600 profesionales en los próximos dos años, con un fuerte foco en perfiles técnicos, expertos en ciberseguridad industrial (OT), inteligencia de amenazas y desarrollo de tecnologías propias. Una parte significativa de estas incorporaciones se realizará en nuestra sede de València, consolidando la ciudad como uno de los polos de ciberseguridad más importantes del sur de Europa.

Queremos seguir siendo un referente europeo, pero sin perder nuestras raíces. Y eso implica que el crecimiento de S2 Grupo debe traducirse en oportunidades reales para el ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana.

¿Qué papel juega la Comunidad Valenciana en la estrategia de la compañía?

Es nuestro origen y sigue siendo nuestro centro neurálgico. Desde aquí coordinamos operaciones internacionales, desarrollamos tecnología propia y formamos talento especializado. Creemos firmemente que la Comunitat Valenciana puede convertirse en un polo europeo de innovación en ciberseguridad y trabajamos cada día para que así sea.

¿Qué significa para la Comunitat Valenciana tener a una empresa como S2 Grupo que está creciendo desde aquí hacia Europa?

Tener a S2 Grupo arraigada en València es un activo estratégico para la comunidad. Desde aquí no solo se gestiona un crecimiento empresarial sostenido, sobre todo se genera un impacto directo en el tejido económico local: empleo cualificado, colaboración con universidades, formación tecnológica y atracción de talento digital. Nuestra sede en la ciudad es mucho más que un centro operativo; es un hub de innovación en ciberseguridad que proyecta a València como un referente en protección de infraestructuras críticas a nivel internacional.

¿Qué impacto tiene vuestro trabajo en la vida de los ciudadanos?

Protegemos las infraestructuras que permiten que la sociedad funcione: hospitales, redes eléctricas, sistemas de transporte, cadenas de suministro… Si una de estas infraestructuras es atacada, puede tener consecuencias muy tangibles. Nuestro trabajo es invisible cuando funciona, pero esencial para garantizar la continuidad y la seguridad del día a día.

¿Qué retos de ciberseguridad veis en el horizonte cercano?

El gran reto es la sofisticación de las amenazas. Ya no hablamos solo de cibercrimen, sino de ciberinteligencia, operaciones de desinformación y amenazas híbridas con impacto geopolítico. Europa necesita reforzar su autonomía en ciberseguridad para no depender de tecnologías externas. En ese contexto, empresas como S2 Grupo son estratégicas.

¿Qué papel desempeña S2Grupo en el ámbito de la defensa y cómo contribuye a la seguridad nacional y europea?

S2 Grupo es una empresa española especializada en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, con más de 20 años de experiencia protegiendo infraestructuras críticas y sectores estratégicos. Diseñamos soluciones avanzadas que cubren todo el ciclo de vida de la ciberseguridad: desde la detección temprana hasta la respuesta, recuperación y mejora continua. Nuestra participación en eventos como Feindeff 2025 refuerza nuestro compromiso con la defensa nacional y europea, y nos permite colaborar con instituciones y empresas para fortalecer la seguridad en el ciberespacio. Además, desarrollamos tecnologías de uso dual —civil y militar— que refuerzan la autonomía estratégica de Europa y aportan innovación tanto al sector público como al tejido industrial.

¿Qué mensaje trasladaría al tejido empresarial de la región en términos de ciberseguridad?

Que la ciberseguridad ya no es una opción ni un coste, sino una inversión crítica para garantizar la continuidad de negocio. Es fundamental anticiparse, formar a los equipos y contar con socios tecnológicos que comprendan la realidad local y los desafíos globales.

¿Qué papel juega la concienciación social y empresarial en la estrategia de ciberseguridad?

La ciberseguridad no es solo una cuestión técnica, también es una cuestión cultural. La tecnología por sí sola no basta si no va acompañada de conciencia, formación y responsabilidad. Es clave sensibilizar a la ciudadanía y al empresariado sobre los riesgos y las buenas prácticas, porque los ataques no siempre empiezan con una brecha tecnológica, muchas veces el factor humano es la clave. Desde S2 Grupo trabajamos activamente en campañas de concienciación, formación y colaboración público-privada para fortalecer esa primera línea de defensa que son las personas.