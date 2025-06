Tres estudiantes valencianos reciben una beca de la Fundación «la Caixa» para cursar un posgrado en el extranjero

Su Majestad el Rey presidió ayer la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2024. Se trata de la 43.ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene como objetivo fomentar el talento de los estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo.

También asistieron a este acto, celebrado en CaixaForum Madrid, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

«El programa de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero se remonta a 1982 y cuenta ya con una comunidad de más de 6.000 personas. En esta edición, solo uno de cada diez candidatos obtuvo finalmente la beca. Estos 100 becarios son, por tanto, los mejores entre los mejores: una fuente de inspiración para quienes les rodean, y un referente que podemos tomar para superarnos cada día ofreciendo al mundo nuestra mejor versión. Solo así, contribuyendo cada uno y cada día desde lo mejor de nosotros mismos, podremos construir verdaderamente una sociedad mejor», explicó Isidro Fainé.

Entre los estudiantes seleccionados, hay tres estudiantes de Valencia:

Víctor Masot Carrero cursa un máster en Ingeniería Aeroespacial - Aerodinámica y Energía Eólica en la Technische Universiteit Delft (Países Bajos). Nacido en Rocafort, es graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universitat Politècnica de València con una tesis sobre la caracterización numérica de la aerodinámica y la trayectoria de los cohetes. Posteriormente, ha ampliado su formación en el Politecnico di Milano (Italia), donde se especializó en dinámica de fluidos computacional (CFD) y aerodinámica. Apasionado por la ingeniería, recientemente ha trabajado con el equipo de Fórmula 1 de Red Bull Racing como desarrollador de aerodinámica, un trabajo que se alinea con sus aspiraciones profesionales de contribuir a la tecnología de vanguardia y la innovación en aerodinámica.

Sira Pellicer Faus cursa un máster ejecutivo en Administración Artística en la Universität Zürich (Suiza). Nacida en Daimús (Valencia), es graduada en Interpretación de Saxofón por el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears y máster en Interpretación Clásico-Contemporánea por la Zürcher Hochschule der Künste (Suiza). A lo largo de su carrera, ha sido galardonada con diferentes premios internacionales y ha estado activa como intérprete de conjunto, colaborando con la European Union Youth Wind Orchestra y el Zürich Saxophone Collective. En el campo de la gestión artística, ha sido asistente de organización en el Zürich SaxFest, becaria en el Schlosskonzerte Thun y miembro del jurado en el concurso Art Jove. Desde 2019, también es miembro fundador del Cuarteto Lítore, cuarteto de saxofones que colabora activamente con compositores actuales e instituciones de renombre como la Fundación Botín, la Fundació Pilar i Joan Miró y las Juventudes Musicales de España.

Mar Villora Valero cursa un máster en Derecho en la Harvard University (Estados Unidos). Nacida en Valencia, es graduada en Derecho y en Administración de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y ha ampliado su formación en la University of California Los Ángeles (Estados Unidos). Ha ejercido la abogacía en Nueva York, Madrid y Barcelona. Actualmente, es asociada en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., donde es miembro del Programa Pro-International Advocacy (PPAI), además de trabajar en el ámbito universitario como profesora.

Datos estadísticos de los nuevos becarios

Las 100 becas concedidas están repartidas entre 3 continentes: 71 becas son para estudiar en Europa; 27, para estudiar en los Estados Unidos, y 2, para estudiar en Japón. Los países que atraen a más becarios son el Reino Unido (42) y los Estados Unidos (27).

Los 100 becarios de la promoción del año 2024 provienen de 27 provincias españolas, de 2 distritos portugueses y de 4 países más (Andorra, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido). Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (23), A Coruña (4), Valencia (3) y Castellón (3).

La edad media de los becarios es de 24 años (en el momento de recibir la beca).

Jóvenes brillantes en múltiples disciplinas

En esta edición de las becas de la Fundación ”la Caixa” para cursar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 1.045 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes tienen que superar una primera fase de evaluación por medio del sistema de peer review (evaluación llevada a cabo por expertos con competencias similares) y los candidatos que reciben las mejores cualificaciones son convocados a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el grado de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten niveles de excelencia sobresalientes. La eficiencia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación ”la Caixa” a la hora de conseguir su admisión en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que reciben a más becarios son la University of Cambridge (12), la University of Oxford (9), la London School of Economics and Political Science (6), la Columbia University (6) y la ETH Zürich (5).

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (16), la biología celular y molecular (12), las matemáticas (11), el derecho (8), las ciencias económicas y empresariales (7), y las ciencias políticas y de la administración (6).

Más de cuatro décadas apostando por el futuro de las nuevas generaciones

El programa de Becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa” es un referente entre la comunidad universitaria. Diferentes aspectos lo hacen especialmente valioso:

En España es el programa que convoca el mayor número de becas para cursar estudios de posgrado en el extranjero.

para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Las becas están abiertas a todas las disciplinas de estudios .

. El programa cubre todo el coste de la matrícula y un estipendio mensual . Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las respectivas universidades.

. Además, se hace cargo de los y de unas previas a la incorporación a las respectivas universidades. Los becarios pasan a formar parte de la Asociación de Becarios de la Fundación ”la Caixa”, un clúster de excelencia formado por más de 6.200 personas con formaciones profesionales, intereses y talentos diversos que se han convertido en una referencia en los ámbitos académico y profesional.

Desde el inicio del programa de Becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2024, la Fundación ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de más de 219 millones de euros a la formación en el extranjero de 3.977 estudiantes.

La inversión de la Fundación ”la Caixa” en la convocatoria del año 2024 ha sido de 10 millones de euros. El coste medio de las becas concedidas para realizar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.