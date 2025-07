«Nos importa más el contenido que el volumen»

¿Cómo surge Signne Creative House y por qué decidís mantener un vínculo tan estrecho con la ciudad de València?

Signne nace como una evolución natural de todo lo que habíamos construido previamente en CuldeSac Experience. Tras más de quince años diseñando experiencias de marca y habiendo crecido mucho tanto en servicios como en volumen, sentimos que necesitábamos volar; buscar un espacio propio que respirara nuestra propia identidad y que reflejara con más claridad nuestra manera de entender y aplicar la creatividad: como algo profundamente humano, estratégico y artesanal a la vez. Fue en plena pandemia, en ese momento de (caos) pausa obligada, cuando decidimos dar forma a lo que hoy es Signne Creative House.

Desde el principio tuvimos claro que queríamos seguir creciendo desde València. No solo porque es nuestra casa, sino porque creemos firmemente en el potencial creativo de esta ciudad. Aquí hemos encontrado el equilibrio perfecto entre inspiración, talento y una manera de hacer las cosas con alma (calma) y de verdad. Valencia no es solo un telón de fondo: es parte activa de nuestro discurso. Su escala, su energía mediterránea, su comunidad creativa… Todo eso se respira en cada proyecto que desarrollamos.

¿Qué supone para Signne liderar desde València eventos internacionales de gran escala, frente a otros centros creativos como Madrid o Barcelona?

València nos da una ventaja diferencial: no estamos condicionadas por el ritmo acelerado o las dinámicas competitivas de otras ciudades. Aquí cuidamos los procesos, priorizamos la calidad narrativa y estética de cada proyecto, y trabajamos desde un lugar que combina lo estratégico con lo artesanal y emocional.

Liderar proyectos internacionales desde València implica, ante todo, romper con la idea de que la creatividad y la innovación solo suceden en grandes núcleos urbanos. Nosotras demostramos que no necesariamente es así. Desde aquí hemos desarrollado narrativas y experiencias para marcas como Lamborghini, Dom Pérignon o 50 Best Restaurants Awards, e incluso lideramos la comunicación de una ciudad como Al Diriyah, en Arabia Saudí. Y todo ello sin dejar de ser fieles a nuestro enfoque y a nuestra manera de trabajar.

Además, la ciudad está viviendo un momento cultural y creativo muy potente. Hay talento, inquietud, una energía viva que inspira. Rodearnos de todas esas virtudes enriquece constantemente nuestro trabajo y amplía nuestras perspectivas.

Por supuesto, también hay retos. Estar fuera de los centros de decisión puede suponer un esfuerzo extra para visibilizar el trabajo o participar en ciertas conversaciones clave, pero lo asumimos como parte de nuestra identidad. Elegimos València no por necesidad, sino por convicción. Y ese posicionamiento —trabajar desde donde queremos vivir, y no desde donde "deberíamos" estar— se ha convertido en una fortaleza.

En definitiva, liderar desde València es una declaración de intenciones: se puede ser relevante, innovador y global sin renunciar a lo local. Las marcas valoran cada vez más las propuestas que nacen desde lugares reales, con una voz propia, sin disfrazarse de lo que no son. Desde aquí, hemos logrado eso: construir sin atajos, desde la autenticidad, y buscando el impacto global.

Habéis acuñado el término ‘couture branding’ como una forma de trabajar. ¿De qué manera conecta con el espíritu artesanal de Valencia?

'Couture branding' es una forma de entender el trabajo creativo que parte de una idea muy clara: cada marca o cada evento merece una construcción única, hecha a medida, con el mismo nivel de detalle, sensibilidad y dedicación que una prenda de alta costura. No creemos en fórmulas replicables ni en soluciones estándar. Creemos en procesos pensados con tiempo, en equipos diseñados específicamente para cada proyecto y en propuestas que se tejen con rigor, emoción y belleza para cada encargo.

Este enfoque está profundamente influido por la cultura y la tradición artesanal de València. Aquí, lo bien hecho se valora; se honra el tiempo invertido, la paciencia, el cuidado extremo en cada fase del proceso. En esta tierra, lo artesanal no es solo una técnica, es parte de nuestra esencia. Y eso resuena mucho con nuestra forma de trabajar. No nos reconocemos como una agencia ni como un estudio convencional; somos una creative house, un espacio donde cada idea se trabaja como una pieza única, desde el pensamiento estratégico hasta la ejecución estética.

En definitiva, sí, el 'couture branding' nace desde aquí, y no es casual. Es una filosofía de trabajo profundamente arraigada en el espíritu valenciano.

¿De qué manera trasladáis esa mirada mediterránea a los proyectos internacionales?

La mirada mediterránea está muy presente en todo lo que hacemos, aunque no siempre de forma consciente o programada. Es algo que se cuela en los proyectos de manera natural, porque forma parte de quiénes somos, de cómo miramos el mundo y de cómo entendemos la belleza, el tiempo y las relaciones. Es una mirada que valora la luz, la pausa, lo auténtico, lo que se construye con alma y con propósito.

Cuando trabajamos con marcas globales —desde Laboratorios BABE hasta Dom Pérignon o Princess Yatch— lo hacemos con una sensibilidad que creemos que tiene mucho que ver con lo mediterráneo. Aunque no lo rotulemos como "sello valenciano", sí sentimos que está muy influido por nuestra manera de vivir y de mirar desde este lugar del mundo.

No creemos que haga falta forzar una estética o una narrativa "de aquí", porque esa identidad ya está en cómo hacemos las cosas: en la atención al detalle, en la importancia que le damos a la estética y a la emoción, en el valor que otorgamos a las relaciones humanas dentro del trabajo.

Creemos que ese equilibrio entre lo local y lo internacional es precisamente lo que más valoran nuestras marcas. Con Cerveza Turia llevamos más de 15 años haciendo precisamente esto: elevar y poner de moda lo local, a través de una visión global.

¿Cómo se gana la confianza de marcas internacionales desde una agencia en València?

Ganar la confianza de marcas internacionales desde una agencia en València es un proceso que se construye con trabajo constante, coherencia y resultados. No partimos del lugar más obvio —no estamos en Madrid, Londres o Nueva York—, así que hemos tenido que demostrar, proyecto a proyecto, que el talento y la visión no tienen una ubicación geográfica.

Lo que realmente nos ha abierto puertas es nuestra manera de trabajar: rigurosa, estratégica y profundamente emocional. Nos implicamos mucho en cada proyecto, escuchamos, preguntamos, investigamos, y no damos nada por hecho. Las marcas valoran esa dedicación, ese nivel de detalle casi obsesivo que aplicamos desde el primer contacto hasta la entrega final. No ofrecemos soluciones en serie; cada propuesta es única, diseñada a medida, con un enfoque artesanal y mucha sensibilidad.

También creemos que la autenticidad es clave. No intentamos parecer lo que no somos. No disfrazamos nuestra ubicación, ni nuestro enfoque, ni nuestra forma de hacer. Al contrario: nosotras —y el equipo que nos rodea— trabajamos desde València con orgullo, y eso se nota. Porque cuando eres coherente con tu identidad, generas confianza. Las marcas lo perciben y se sienten cómodas colaborando con alguien que tiene una voz propia, una visión clara y un compromiso real.

Además, trabajamos con una red internacional de profesionales y perfiles especializados de distintos lugares del mundo, que se integran según las necesidades de cada proyecto. Esa flexibilidad, sumada a nuestra base estable en València, nos permite ofrecer una estructura ágil, global y, al mismo tiempo, muy personalizada.

¿Qué desafíos tiene hoy una agencia creativa que nace en lo local, pero que quiere influir en la conversación global?

Hoy más que nunca, las marcas buscan ideas con identidad, con narrativa, con carácter. Pero también esperan que esas ideas dialoguen con audiencias globales, que conecten con distintas culturas y sensibilidades. Ese equilibrio no es sencillo: significa moverse entre dos mundos —lo íntimo y lo expansivo— sin traicionar ninguno.

Otro gran reto es la visibilidad. Cuando no estás en uno de los centros tradicionales del poder creativo y económico, tienes que trabajar el doble para que tu trabajo llegue, para que te escuchen, para entrar en determinadas mesas. Nosotras lo asumimos con naturalidad. Nos importa más el contenido que el volumen, más el impacto real que el ruido.

También está el desafío de los recursos. Muchas veces se espera que las agencias "pequeñas" o "de provincias" sean más accesibles, más flexibles… Y lo somos, pero también apostamos por la excelencia, por la investigación y por procesos profundamente cuidados. Eso requiere tiempo, inversión y confianza por parte de las marcas.

Pero hay una enorme oportunidad: la de crear desde la honestidad, desde una visión singular del mundo. Y cuando logras eso —cuando lo local no es un límite, sino un punto de vista—, es ahí cuando realmente puedes influir en la conversación global.