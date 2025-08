«Nuestro circuito de karts funciona al 90 % con placas solares»

¿Qué está cambiando en el Kartódromo tras vuestro primer decenio?

Bueno, como bien apuntas, ya llevamos algo más de 10 años y el mercado actual se está volviendo cada vez más exigente y te obliga a una continua evolución. Es cierto que nacíamos puramente en modo competición, albergando las pruebas más prestigiosas y siendo un referencia nacional e internacional en las carreras de kart, pero estamos enfocándonos, sin dejar de lado las carreras, en el sector del kart de alquiler.

¿Puedes explicarnos en qué consiste el sector del kart de alquiler?

El sector que desarrollamos con nuestros karts de cuatro tiempos. Hemos marcado en este sector de alquiler en tres subsectores: alquiler de ocio, eventos de empresa y carreras de cuatro tiempos.

El alquiler de ocio es el que está enfocado a la actividad puramente de pasar un buen conduciendo con los tuyos, sean amigos, familiares…

Eventos de empresa creo que su propio nombre lo refleja, estamos especializándonos en hacer día de carreras adaptado a las necesidades de cada empresa, al final es una pasar un día con los compañeros y hacer uniones que se reflejen en el trabajo en la productividad del conjunto.

Por último, las carreras de cuatro tiempos es un sector en alza, derivado de las carreras de dos tiempos profesionales, pero para todos los aficionados. Este tipo de carreras son infinitamente más económicas que las de dos tiempos, no se necesita licencia para correr. Cualquiera con ganas puede correrlas. Este domingo pasado acabamos un campeonato de resistencia de siete horas y los pilotos ya están preguntando para cuando la siguiente.

¿Qué otros proyectos están en marcha en el Kartódromo?

Sin ir más lejos, esta semana hemos puesto en marcha un proyecto que llevábamos mucho tiempo intentando implementar y que, por unas cosas o por otras, no acabábamos de materializar. Se trata la de energía fotovoltaica. Estamos empezando a probar y creemos sinceramente que va a ser un gran hito el poder ahorrar el 90 % de coste en luz. Además, no se si somos el primer circuito de karts que funciona casi de forma autónoma con placas solares. También, estamos cambiando los materiales con los que entregamos la comida que los equipos se llevan a las carpas, digamos el take away, estamos cambiando el plástico por materiales más ecológicos.

¿Qué planes de futuro tiene el Kartódromo?

Creo que nuestros planes de futuro se están empezando a preparar desde ya, es decir, nuestro objetivo es implementar el mercado del alquiler donde nuestras expectativas de crecimientos son muy buenas, ya que tenemos la materia prima, pues contamos con el circuito internacional con licencia FIA; el producto, con una flota de 79 karts de última generación divididos en diferentes categorías para distintas edades; y la experiencia de todos estos años de carreras poderlas transmitir al aficionado en nuestras tandas de alquiler, en nuestros Team Building a medida para empresas o en las carreras de cuatro tiempos.