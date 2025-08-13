La Fundación «la Caixa» destina casi 6 millones de euros a impulsar 64 proyectos sociales en el ámbito rural

La nueva convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural: Abordar el reto demográfico para frenar la despoblación, de la Fundación «la Caixa», ha seleccionado 64 iniciativas en las que la entidad invertirá casi 6 millones de euros. El objetivo principal de todas ellas será abordar la vulnerabilidad específica de las zonas rurales para afrontar el reto demográfico y contribuir a frenar la despoblación. En la Comunitat Valenciana se ha escogido un proyecto, concretamente en el municipio funcional de Utiel, en la provincia de València, centrado en la dinamización de los recursos del territorio.

Representantes de las entidades promotoras de los proyectos seleccionados se reunieron en un acto celebrado en CaixaForum Madrid al que también acudieron el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya, y el subdirector general de la Fundación «la Caixa», Marc Simón.

Dichas entidades desplegarán, en los próximos tres años, los 64 proyectos seleccionados, que se prevé que llegarán a más de 70.000 personas de 765 municipios distribuidos en las 17 comunidades autónomas. En el caso concreto de la Comunitat Valenciana se ha escogido una iniciativa en Utiel.

Los colectivos a los que se dirigen mayoritariamente estas iniciativas son: mujeres, jóvenes, personas mayores, migrantes, personas en riesgo de exclusión y personas con discapacidad.

Los proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural se focalizan en los siguientes ámbitos de actuación: Fomento del emprendimiento y el empleo del territorio; dinamización de los recursos del territorio; promoción de la salud y los cuidados; atención integral a nuevos pobladores y cohesión social y la dinamización comunitaria del territorio.

Asimismo, los proyectos seleccionados contemplan los siguientes ejes transversales, en los que se ha centrado la convocatoria: Arraigo de jóvenes y mujeres; alianzas territoriales; impacto en el territorio; sostenibilidad y adaptabilidad y fortalecimiento del territorio.