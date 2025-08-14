El Campeonato de España de Escalada de Bloque y Velocidad aterriza en septiembre junto al Riyadh Air Metropolitano

El Campeonato de España de Bloque y Velocidad 2025, organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), en colaboración con Indoorwall Climbing Gyms, se celebrará el primer fin de semana de septiembre en las inmediaciones del emblemático estadio Riyadh Air Metropolitano. La escalada llegará así a uno de los grandes templos deportivos del país, marcando un hito histórico para esta disciplina.

Esta edición reunirá a la élite de la escalada española, tanto en categoría absoluta como juvenil, en una doble modalidad: Bloque –donde los escaladores deberán encadenar problemas de máxima dificultad en recorridos cortos y explosivos– y Velocidad –en la que los atletas competirán por ascender el muro en el menor tiempo posible–.

Por primera vez en España, la competición contará con una instalación de estándar internacional, idéntica a las utilizadas en las Copas y Campeonatos del Mundo. Se trata de una infraestructura de máxima exigencia técnica y espectacularidad visual, diseñada para poner a prueba a los mejores escaladores del país y ofrecer al público un espectáculo digno de las grandes citas globales.

La federación destacó en un comunicado que la escalada deportiva vive un momento dorado en España, ya que el país se ha consolidado entre la élite mundial, especialmente desde que el cacereño Alberto Ginés hiciera historia al lograr el oro olímpico en Tokio 2020. Otros nombres como Geila Macià, campeona del mundo juvenil, campeona de Europa y campeona de España; Guille Peinado y Júlia Benach, campeones de España 2024 en la modalidad absoluta de Bloque; y Unax Uterga y Carla Martínez, en la de Velocidad, se han sumado a un palmarés nacional en constante crecimiento, con éxitos recientes en campeonatos nacionales y europeos.

Adicionalmente, el número de personas federadas ha crecido un 54% en los últimos cinco años, superando los 273.000 practicantes, y la oferta de rocódromos y zonas de entretenimiento se multiplica por todo el país.

La elección de un lugar estratégico como el perímetro del estadio Riyadh Air Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, para celebrar este campeonato, subraya la evolución de la escalada como deporte espectáculo y su creciente popularidad. Este entorno forma parte del área donde se está levantando la Ciudad del Deporte, que, de la mano de Heart Beat Planet–Indoorwall, incorporará un rocódromo y ‘Boulder’ para la práctica de escalada, un centro de crossfit y boxeo, una zona de skate al aire libre, pistas de pickleball y un área ‘Boulder kids’ destinada a los más pequeños. Un complejo con unas características que le permitirán acoger competiciones nacionales e internacionales a partir de su inauguración, prevista para 2027.

La Ciudad del Deporte será una infraestructura inédita en Europa que contará con las tecnologías deportivas más innovadoras e instalaciones y equipos de última generación, con áreas especializadas tanto para la competición como para el entrenamiento y el ocio familiar, que permitirán mejorar la experiencia de los usuarios. Será, además, un espacio que utilizará tecnologías energéticas renovables y adoptará prácticas de construcción sostenible.

Compromiso con el espectáculo y la inclusión

El Campeonato de España de Bloque y Velocidad ofrecerá acceso gratuito para todo el público que quiera disfrutarlo, con el objetivo de acercar este deporte a nuevos públicos y consolidar a España como referente internacional. Entre el viernes 5 de septiembre y el domingo 7, habrá competición abierta. El sábado será especialmente emocionante, con las finales absolutas de Velocidad a las 20 horas y las finales absolutas de Bloque a las 21.40, todo acompañado de música, speaker y un espectacular juego de luces para crear una experiencia inolvidable.