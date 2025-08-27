Becas de grado: Cuando el talento encuentra oportunidades gracias al impulso de la Fundación «la Caixa»

Cada año, más de 201.000 jóvenes culminan sus estudios universitarios en el Estado español, pero algunos consiguen mucho más que un título: superan barreras económicas y personales gracias a su talento y al apoyo de una beca que los ha abierto las puertas de la universidad. Ana Vázquez, Mireya Almeida, Javier Barrio y Joaquín Martínez forman parte de la primera promoción del programa de Becas de grado de la Fundación «la Caixa», que ha impulsado su formación y su futuro. En este reportaje comparten sus historias, que son ejemplo de esfuerzo, mérito y nuevas oportunidades.

«Mi vocación nació en la ESO: la historia nos explica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo sentía que quería transmitir a otras personas esta pasión», afirma Ana Vázquez, Grado en Historia (Universitat de València). Lo primero que pensó cuando le dieron la beca fue: «Imposible», recuerda. «Creo que el síndrome del impostor es un sentimiento que muchos de nosotros compartimos. Por eso animo a las personas que se lo estén pensando a que presenten la solicitud. ¡Nunca sabes si puedes ser tú el afortunado!», agrega la estudiante de la UV.

Por su parte, otro de los becados de la Comunitat Valenciana, Javier Barrio —Grado en Biotecnología (Universitat de València)— admite que gracias al impulso del programa de la Fundación «la Caixa» ahora tiene más confianza en sí mismo. «Formar parte de este grupo tan privilegiado de becados te hace ver que puedes ir más allá. Potencia tu talento. Te da unas alas que quizás ya tenías, pero que no podías ver», comenta.

Para Mireya Almeida, otra estudiante recién graduada, el impacto de la beca fue también profundo: «Lo primero que hice al saber que me la habían dado fue llamar a mi madre llorando y decirle: «Mamá, ¡por fin algo bueno!». La beca le ha aportado libertad y autonomía. «Sobre todo, me ha librado de la carga que suponía que mis padres tuvieran que pagar mis estudios», cuenta.

Joaquín Márquez, que también obtuvo la beca en 2021, supo al instante que «algo importante se venía» cuando leyó la notificación de que la había conseguido. «Mis padres vinieron a Almería desde Argentina para darme un futuro mejor y, sin la beca, tendría que haberme costeado los estudios trabajando, lo cual, obviamente, hubiera sido negativo para mi rendimiento», señala.

Además del apoyo económico, del que se han beneficiado ya 255 jóvenes en los cinco años de vida del programa, para los estudiantes la beca supone también una verdadera inyección de confianza.