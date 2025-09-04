Música, experiencias y noches interminables: un otoño con sabor a planazo en Cirsa Valencia

Cuando el verano se despide las noches se alargan, el ambiente se vuelve más fresco, más sugerente, casi cómplice. Es el momento perfecto para volver a conectar con los nuestros, para disfrutar de planes que dejan huella y para descubrir que hay formas de salir que van mucho más allá de lo típico. En el corazón más cosmopolita de Valencia, Casino Cirsa se convierte este otoño en el epicentro de esas noches que vas a recordar, de esas citas que empiezan con cena y acaban con una canción que ya no te puedes quitar de la cabeza.

Con una programación de eventos que combina gastronomía, música en directo, espectáculos y experiencias sensoriales, el Casino propone una agenda de espectáculos que son una tentación en toda regla para los más disfrutones. Da igual si vienes con tu pareja, con un grupo de amigos, a celebrar un cumpleaños especial o incluso para esa primera cita para la que no encuentras el lugar ideal. Cada evento podría ser el comienzo de algo inolvidable.

Una programación para todos los gustos

Las propuestas de esta temporada han sido cuidadosamente diseñadas por el equipo de eventos de CIRSA Valencia, con un mimo que se nota en cada detalle. Cada espectáculo tiene su propia esencia, su estilo y su público, hay opciones para todos los gustos y edades. Lo que todas ellas tienen en común es que han sido pensadas con pasión, para sorprenderte con momentos de diversión épicos y con el deseo de que salgas con una sonrisa en la cara y ¡muchas ganas de repetir!

Descubre este calendario de eventos cargado de sorpresas en el que cada noche es una historia, cada plato un preludio y cada canción una chispa.

Tributo a Raphael y Camilo Sesto

Hay clásicos que nunca pasan de moda. Baladas que marcaron una época, letras que todos conocemos y melodías que nos llevan directo a los recuerdos. Sergio Romero, con una puesta en escena elegante y una voz cargada de emoción, rinde homenaje a dos colosos de la música romántica española: Raphael y Camilo Sesto.

Esta Cena Espectáculo Tributo a Raphael y Camilo Sesto es uno de los eventos más exitosos del Casino, arrasando la taquilla en cada edición. Es ideal para quienes buscan una noche nostálgica, emotiva y con un toque de sofisticación. Acompañado de una cena especialmente diseñada para la ocasión, este evento es perfecto para celebrar aniversarios, sorprender a alguien especial o, simplemente, dejarse llevar por la música que hizo historia. Recomendado para parejas, grupos de amigos, celebraciones especiales y amantes de la música.

Viaja por los éxitos de la música americana de los años 60

Prepárate para una noche que vibra al ritmo del soul, el rock y el pop de una década irrepetible. « Route 66 » no es solo un espectáculo musical, es una declaración de estilo. Un viaje por los hits que pusieron banda sonora a los cambios sociales, a los amores de verano y a las revoluciones personales del más puro estilo del rock y rhythm and blues americano de los años 60. Cena, la energía sin fin de la Babalú Band y sus 10 músicos en directo ¿qué más puedes pedir? El plan ideal en Valencia para disfrutar en grupo o en pareja y pasar una noche en la que no pararás de bailar, volverás a casa tarareando. Recomendado para grupos de amigos, fans del rock y cenas desenfadadas.

Cena Homenaje a Michael Jackson

Una experiencia total. Gus Jackson lleva a escena un homenaje vibrante al Rey del Pop , con coreografías electrizantes, cambios de vestuario y la energía legendaria que caracteriza a Michael Jackson.

Recomendado para fans de Michael Jackson, parejas modernas o grupos que buscan pasar una noche memorable.

Dinner Show Rock Legends

Sube el volumen. Esta noche está dedicada a los mitos del rock como Mick Jagger, Ozzy Osbourne y Angus Young entre otros muchos. Cobran vida en un concierto que no solo rinde tributo, sino que pone a vibrar cada mesa. ¿Qué va a suceder? Una puesta en escena potente y energía a raudales con los grandes éxitos del rock internacional.

Dinner Show Rock Legends es una cena para disfrutar sin complejos, para cantar sin complejos y para brindar por lo que fuimos, lo que somos y lo que está por venir. No te lo pierdas si eres fan del rock clásico.

Cena Espectáculo Homenaje Bee Gees

La elegancia hecha música. Este tributo a los Bee Gees es puro arte con armonías imposibles y una atmósfera que recuerda a las pistas de baile de los 70. La experiencia está pensada para evocar, emocionar y envolver al espectador desde el primer acorde.

Este Dinner Show One Band , la única banda que realiza este tributo en España a Bee Gees con siete músicos en escena, será en riguroso directo, recordando las más famosas canciones de su discografía. Desde sus primeros temas, hasta los éxitos más significativos de la onda disco incluido el mítico hit de la B.S.O. de Fiebre del Sábado Noche. Es la opción más chic de la temporada, ideal para una cita con clase o una salida donde el estilo es protagonista.

Es el plan perfecto para cenas de aniversario, planes con glamour o citas especiales.

Dinner Show Tributo a Depeche Mode

Inspirados por la imponente presencia de Depeche Mode en la historia del synth-pop y el rock-electrónico, Green Covers se ha comprometido a mantener viva la esencia atemporal de la mítica banda, mientras cautiva a los fanáticos con interpretaciones frescas y emocionantes que garantizan una experiencia inolvidable en cada actuación. Cita ineludible para los fans de Depeche Mode y para todos aquellos nostálgicos del rock electrónico que ha marcado una época.

Cada uno de estos eventos es una combinación de una cuidada cena, espectáculos en directo con artistas de primer nivel, sonido profesional y puestas en escena de calidad en un ambiente exclusivo con espacios cómodos, trato personalizado y ese plus que solo el Casino puede ofrecer.

Es el plan perfecto para quienes quieren algo más que "salir a cenar", ideal para regalar y sorprender con entradas a una experiencia segura y cuidada en Casino Cirsa Valencia, el espacio de referencia del ocio y entretenimiento en Valencia.

El otoño ya no es una estación de paso. Es el mejor momento del año para redescubrir la ciudad, para regalarse momentos que recargan el alma y para celebrar que siempre hay motivos para salir.