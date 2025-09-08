Proyecto Origen: la vida empieza en el territorio valenciano

En un momento en que el sector agrícola enfrenta grandes retos como el cambio climático, la despoblación rural o la presión sobre los recursos, Proyecto Origen y Dominios de MGP han decidido apostar por un camino diferente: devolver a la tierra el valor que nunca debió perder. Desde el corazón del Valle Íbero de Moixent y Fontanars dels Alforins, trabajan en la recuperación de campos y paisajes agrícolas con una mirada que une tradición, sostenibilidad e innovación.

Cada viñedo recuperado, cada olivar cuidado y cada parcela rehabilitada representan un acto de respeto a la memoria agrícola del territorio y, al mismo tiempo, una inversión en el futuro. Sus cultivos se trabajan de forma artesanal y sostenible, integrando prácticas de agricultura regenerativa que mejoran la fertilidad del suelo, preservan el agua y fomentan la biodiversidad. Así, el territorio vuelve a ser motor económico y social, generando empleo local y reforzando la identidad cultural de la zona.

Proyecto Origen y Dominios de MGP. / D. M.

Las masías históricas son el corazón de este proyecto. Espacios como Casa Turús, Casa La Muda o Señorío de Moixent han si do rehabilitados para devolverles su función original: ser centros vivos de producción agrícola, cultura y comunidad. Allí donde antes se abandonaban los campos, hoy vuelven a crecer cepas viejas y nuevas plantaciones, olivares y productos que expresan lo mejor del Mediterráneo interior valenciano.

Experiencias para reconectar con la tierra

Su labor va más allá de producir vinos y aceites de gran calidad. Con Proyecto Origen activan experiencias que permiten a las personas reconectar con la tierra: desde reuniones de trabajo y culturales, talleres gastronómicos, hasta rutas y programas educativos. Todo ello refuerza un modelo donde agricultura, sostenibilidad y cultura se dan la mano.

En Dominios de MGP, creen que cultivar no es solo producir: es cuidar, proteger y compartir. Es tender puentes entre el mundo urbano y el rural, entre generaciones y entre la memoria del pasado y los retos del presente. "La agricultura, cuando se trabaja con respeto y pasión, es la raíz que sostiene nuestra vida y la semilla de un futuro más humano, auténtico y sostenible", defienden. En Proyecto Origen, están convencidos de que volver al origen es la mejor manera de mirar hacia adelante. Y lo hacen desde la tierra, con las manos y con el corazón.