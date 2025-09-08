Investigación e innovación para reducir el uso de fitosanitarios a la mitad

En el marco del Pacto Verde Europeo, y en particular de la estrategia «De la Granja a la Mesa», la Comisión Europea está adoptando diversas medidas para reducir en un 50 % el uso de químicos para prevenir a los cultivos de enfermedades y plagas en 2030. Para lograrlo y acelerar esta transición hacia un sistema alimentario más justo, saludable y respetuoso con el medioambiente, la investigación y la innovación son fundamentales.

Desde hace años, el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta viene desarrollando diferentes alternativas para lograr este objetivo y reducir el uso de fitosanitarios para proteger las cosechas frente a plagas y enfermedades. El resultado de estos ensayos se traslada a los agricultores, a través de la comunidad digital Plataforma Tierra, la Escuela de Formación Agroalimentaria y el área de Estudios y Publicaciones de Cajamar, así como de manera presencial a través de visitas técnicas que organiza con cooperativas y organizaciones agrarias.

Entre las alternativas que analiza el Centro de Experiencias Cajamar hay que destacar los diferentes métodos de control biológico en cultivos como caqui, cítricos y granado que, en algunos casos, ha permitido controlar diferentes plagas sin recurrir al control químico. Uno de ellos, el denominado por inoculación, que ha funcionado muy bien para abordar la profusión de mosca blanca, araña roja, cotonets y pulgones. Para poder llevar a cabo esta técnica existen empresas dedicadas a la producción de insectos, entre ellas Agrobio, con la que los centros experimentales de Cajamar colabora desde hace años.

El director del Centro de Experiencias Cajamar, Carlos Baixauli, subraya que «la suelta de insectos para controlar plagas, con una tecnología y conocimiento integral de su manejo, ha contribuido a la reducción del uso de fitosanitarios de manera significativa. Además, se está avanzando en fórmulas para la mejora de la biodiversidad, apoyadas cada vez más en los métodos de control biológico por conservación, que ha permitido reducir notablemente el uso de plaguicidas en los últimos 40 años».

Estrategias de control biológico

En las instalaciones de Paiporta se están implementando estrategias de control biológico con la implantación de infraestructuras verdes como es el establecimiento de setos vivos, cubiertas vegetales entre hileras en frutales o islas de biodiversidad. Cabe destacar la repercusión que tienen los sistemas de semiforzado a través del uso de acolchados, microtúneles, cubiertas flotantes, materiales como el polipropileno no tejido, y cultivos bajo malla en diferentes cultivos hortofrutícolas.

Las crisopas son uno de los depredadores más utilizados en el manejo integrado de plagas. / C. C.

«Los estudios que hemos realizado sobre diferentes cultivos hortícolas concluyen que los acolchados permiten reducir el uso de herbicidas y el agua de riego en un 20 % y que, con el resto de los sistemas de semiforzado, también disminuye la incidencia de plagas como pulgones, moscas blancas y trips, así como la posible trasmisión de virosis, garantizando la sanidad de los cultivos», explica Baixauli.

En colaboración con la empresa SEDQ, los investigadores de los centros experimentales de Cajamar también están analizando la utilización de métodos biotecnológicos como el uso de feromonas de atracción y muerte, captura masiva y confusión sexual para el control de plagas como el piojo rojo en cítricos, cotonets, barrenetas y mosca de la fruta, entre otros.

A todo ello, hay que sumar la contribución de la mejora genética en la búsqueda de nuevas variedades resistentes a plagas y enfermedades, que el agricultor no duda en implantar en sus explotaciones con el objeto de reducir tratamientos. Para ello, también los profesionales agro de Cajamar están trabajando en la mejora en fruticultura con la investigación de nuevas variedades, mejor adaptadas y resistentes a plagas y enfermedades, así como la combinación con portainjertos.

Por su parte, el director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario y director de Fundación Grupo Cajamar, Manuel Lainez, destaca que «la interacción de las tecnologías que venimos realizando ayudarán a reducir el uso de plaguicidas y a resolver el control de plagas y enfermedades que, en este momento, requieren de tratamientos químicos repetitivos y que ponen al límite el uso de fitosanitarios, sin resolver claramente el problema».

Y añade que «consideramos que es necesario un cambio de paradigma que requiere líneas de investigación, experimentación, demostración y formación que convenzan al agricultor y, para ello, ponemos a su disposición el Ecosistema de Innovación de Cajamar, un modelo de generación y transferencia de conocimiento y soluciones tecnológicas que ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades del sector agroalimentario».