Levante-EMV acoge un encuentro con los cuatro proyectos valencianos galardonados por los premios BBVA Futuro

Levante-EMV acogerá mañana en la sede de Levante TV una mesa redonda con las cuatro iniciativas sociales valencianas que han sido reconocidas en la séptima convocatoria de los premios BBVA Futuro, impulsada por la gestora de activos de la entidad, una iniciativa que refleja la presencia y compromiso de BBVA en el territorio y su voluntad de estar cerca de las familias, las empresas y las instituciones, especialmente en los momentos clave.

Los proyectos impulsan la recuperación de los municipios más afectados por la dana y están liderados por entidades con un fuerte vínculo con la Comunitat Valenciana, como son la Fundación Altius, la Asociación Integración para la Vida (INPAVI), la Fundación APIP-ACAM y Cesal. En esta convocatoria, han sido reconocidas con una dotación total de 179.000 euros por su contribución a la resiliencia comunitaria y a la recuperación de hogares, empresas y tejido social en los municipios más castigados por la riada del pasado 29 de octubre.

El encuentro, moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, servirá para poner el foco en la labor que realizan estas cuatro ONGs y para ratificar el impacto de los premios BBVA Futuro, que a lo largo de sus siete ediciones ha estado presente en 48 de las 50 provincias españolas, reflejando la capacidad del banco para combinar un alcance global con una intervención cercana y adaptada a cada realidad local.

En el encuentro, participarán J. Carlos Hernández, asesor territorial de BBVA Asset Management; Zulma Castellanos, responsable y delegada de la Asociación Integración para la Vida (INPAVI), con su proyecto ‘Programa Integra’; Yolanda Tornero Rabadán, directora Territorial de la Fundación APIP-ACAM en la Comunitat Valenciana, con la iniciativa ‘Hogares saludables’; Adrián Fernández Ballester, responsable de Proyectos de Acción Social en la Delegación de Cesal en la Comunitat Valenciana, con el proyecto ‘Reiniciando el futuro’; y Santiago Fayos, director de la delegación de Fundación Altius en Valencia con el proyecto ‘Escuela de re-Construcción’.

Sobre las iniciativas

Con una ayuda de 74.000 euros, la Fundación Altius llevará a cabo en Paiporta el proyecto ‘Escuela de re-Construcción’, que combina formación profesional, empleo juvenil y regeneración urbana tras la dana. A través de la rehabilitación de 20 locales comerciales, 160 jóvenes en riesgo de exclusión recibirán formación práctica y acompañamiento profesional en oficios como albañilería, electricidad o carpintería. Se estima que más del 40 % accederá a un empleo en los seis meses siguientes. El proyecto beneficiará directamente a 260 personas.

Dentro de la categoría específica de la dana, creada este año, se encuentra el ‘Programa Integra’ de la Asociación Integración para la Vida (INPAVI). Una iniciativa que recibirá 35.000 euros para llevar a cabo una intervención integral en Alfafar, Albal, Alaquás, Beniparrell, Carlet y Catarroja. Dirigida a 150 familias damnificadas, combina la distribución de alimentos, ropa y material escolar con sesiones de apoyo psicoemocional, talleres de orientación laboral y asesoramiento jurídico. Más de 500 personas se beneficiarán directamente de esta actuación, que cubrirá el 80 % de su coste total gracias a la donación.

Representantes de las asociaciones premiadas que trabajan con las personas afectadas por la dana junto a los miembros de BBVA y la Dir. Gral. de Igualdad, Davinia Bono. / Daniel Tortajada

La Fundación APIP-ACAM, con una donación de 35.000 euros, pondrá en marcha el proyecto ‘Hogares saludables’ facilitará mejoras en las viviendas de personas mayores en condiciones de seguridad, dignidad y autonomía. La iniciativa, que se desplegará en una veintena de municipios, prevé rehabilitar 30 hogares mediante trabajos realizados por personas migrantes en riesgo de exclusión, previamente formadas por la propia entidad. Además de beneficiar directamente a 60 personas mayores, el proyecto promueve el envejecimiento activo, refuerza los vínculos familiares, alivia la presión sobre los servicios sociales y sanitarios y genera empleo con impacto social a través de la colaboración intergeneracional.

El proyecto ‘Reiniciando el futuro’ de la ONG Cesal con una donación de 35.000 euros, se desarrollará en once municipios valencianos, y combina apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y asesoramientos a pequeñas empresas locales, articulando un plan de acción que incluye talleres de formación, orientación laboral, mentoría empresarial y la creación de una bolsa de empleo. Con más de 120 beneficiarios directos y un alcance que supera las 3.000 personas, el proyecto representa un modelo sólido de cohesión social y dinamización territorial.

Todos los detalles del encuentro se publicarán en este diario el próximo domingo, 14 de septiembre, tanto en la versión en papel como en online.