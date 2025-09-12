Ivefa rinde homenaje a tres décadas de historia con la presentación del libro "Los tres escalones"

El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, Ivefa, ha celebrado durante la tarde de hoy un emotivo acto con motivo de la presentación del libro “Los Tres Escalones”, una obra que recoge el legado y la evolución de la asociación a lo largo de casi 30 años. El evento, celebrado en un ambiente de celebración y memoria, reunió a la mayoría de sus protagonistas en un mismo acto en The Terminal Hub, en el puerto de Valencia.

El libro, escrito por el economista y socio de Ivefa Carlos Grande con la colaboración de Nuria Boix, realiza un recorrido por la historia de la institución a través de las experiencias de sus presidentes y presidentas, y reflexiona sobre la importancia del asociacionismo, la función empresarial y el papel de la empresa familiar en la sociedad valenciana.

Durante la presentación, la presidenta de Ivefa, Emi Boix, abrió el acto destacando el carácter especial del evento: “Hoy celebramos una auténtica fiesta del legado. Este libro es un homenaje a todos los que han hecho posible que Ivefa sea lo que es hoy: un pilar esencial del tejido empresarial familiar de nuestra comunidad”.

“Los Tres Escalones no solo es una crónica institucional, sino también una declaración de amor a la empresa familiar y a su labor social. Una obra que aspira a inspirar a las nuevas generaciones de empresarios y empresarias familiares” ha destacado la presidenta de Ivefa.

Por su parte, Carlos Grande ofreció una introducción inspiradora al contenido del libro, explicando los “tres escalones” que dan nombre a la obra:

- El oficio empresarial, motor de progreso y cohesión social.

- El rol de la familia como estructura fundamental de nuestras civilizaciones.

- El asociacionismo como culminación del compromiso empresarial colectivo.

Además, durante la presentación, se rindió tributo a figuras clave en la trayectoria de Ivefa como Mario Mariner, Alfonso Zamorano, José Bernardo Noblejas, Paco Vallejo y la actual Presidenta entre otros, quienes compartieron vivencias y reflexiones sobre el crecimiento de la asociación.

IVEFA, con más de 30 años de trayectoria, reafirma con este acto su compromiso con la continuidad, la profesionalización y la defensa del modelo de empresa familiar como motor económico y social de la Comunidad Valenciana.