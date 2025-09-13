MundoMarino inaugura en València el Tour Blue Flag.

MundoMarino inaugura en la ciudad de València su nuevo proyecto cultural, el Tour Blue Flag, una experiencia que une la música en directo de calidad con la magia de una travesía marítima.

Con esta iniciativa, la compañía reafirma su papel como referente en el Mediterráneo, no solo en el ámbito turístico, sino también en la creación de experiencias culturales únicas. MundoMarino nació con la vocación de acercar el mar a las personas, ofreciendo actividades náuticas, travesías y excursiones que permiten descubrir la costa desde una perspectiva diferente. En este tiempo, la empresa ha consolidado una posición de liderazgo en la Comunitat Valenciana, gestionando una amplia flota de catamaranes y embarcaciones que conectan turismo, ocio y naturaleza.

El compromiso de MundoMarino está vinculado a la sostenibilidad, la preservación del entorno y la promoción del patrimonio natural. Bajo esas premisas, la compañía ha impulsado propuestas innovadoras que buscan generar valor añadido más allá de lo puramente recreativo. Con el Tour Blue Flag, da un paso más y convierte el mar en un escenario cultural en movimiento.

Soul & Docks

La primera cita del Tour Blue Flag contará con la actuación de Soul & Docks, un dúo con solera y personalidad que encarna a la perfección el espíritu del proyecto. Su directo fusiona soul y rock desde la autenticidad, con un sonido de kilómetro 0 que reivindica el talento local con capacidad de proyección internacional.

«Queremos que este tour sea una forma diferente de disfrutar de la música, rodeados de mar y con la energía única que transmite un directo íntimo», destacan desde la organización.

El elemento diferencial del Tour Blue Flag es el escenario: el mar Mediterráneo. No se trata únicamente de escuchar música, sino de vivirla en plena travesía. La brisa, la luz del atardecer y el horizonte abierto se integran en la experiencia, generando una atmósfera irrepetible.

Durante años, MundoMarino ha hecho de la navegación una experiencia accesible y cercana para miles de personas. Con este proyecto, la compañía refuerza su compromiso de poner en valor el mar como espacio cultural y emocional, además de natural.

València, punto de partida

Que el Tour Blue Flag arranque en València no es casual. La ciudad mediterránea representa la esencia del proyecto: autenticidad, innovación y conexión con el mar. Para MundoMarino, empezar en casa supone un reconocimiento al vínculo con la ciudad y a su papel como plataforma para iniciativas con proyección internacional.

Experiencia con futuro

Blue Flag es solo el comienzo de una nueva etapa en la que MundoMarino quiere consolidar su propuesta cultural. Tras València, la intención es llevar la experiencia a otros destinos mediterráneos, manteniendo siempre la esencia que define a la compañía: calidad, cercanía y sostenibilidad.

«Blue Flag no es únicamente un concierto ni una travesía, es la suma de ambas cosas. Queremos que cada edición sea recordada como un momento único, donde la música y el mar se funden en una misma vivencia», concluyen los responsables de MundoMarino.