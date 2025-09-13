«En problemáticas como la dana, las ONGs somos un pilar fundamental»

Durante la dana, el papel de las ONGs fue más esencial que nunca. Desde el primer momento, no dudaron en movilizarse con rapidez para poder distribuir a los afectados bienes de primera necesidad, tales como alimentos y suministros; recaudar fondos con la finalidad de proveer ayudas directas que permitan financiar la reconstrucción tanto económica como de viviendas; congregar a miles de voluntarios para echar una mano en las labores de limpieza y contribuir en la rehabilitación de las zonas dañadas, entre otras acciones.

En definitiva, jugaron un papel esencial al organizar la ayuda humanitaria. Y, por ello, su amparo ha sido premiado. La VII edición de los premios Futuro -convocados a través de BBVA Asset Management a raíz de su Fondo Futuro ISR-, a los que se destina anualmente un millón de euros para reconocer proyectos solidarios, ha galardonado este 2025 a 23 ONGs de las 200 candidatas, cuatro de las cuales son valencianas.

Emergencias sociales y climáticas

Este año, el foco se ha puesto en la respuesta ante emergencias sociales y climáticas con especial atención a los proyectos destinados a apoyar a los municipios afectados no solo durante el momento de la urgencia que asoló a los pueblos valencianos el pasado 29 de octubre, sino también en la tarea de acompañamiento.

El pasado miércoles 10 de septiembre, las cuatro asociaciones valencianas que han sido reconocidas con una dotación total de 179.000 euros por su contribución a la resiliencia comunitaria y a la recuperación de hogares, empresas y tejido social, se reunieron en el Club Levante-EMV para ser la cara visible de sus fundaciones -sin olvidar que cuentan con un gran equipo detrás- y explicar tanto en lo que consiste su labor, como el significado de este galardón.

Dentro de la categoría especial de la dana, la Asociación Integración para la Vida (INPAVI), por su proyecto 'Programa Integra; la Fundación APIP-ACAM, por la iniciativa 'Hogares Saludables, y Cesal, por 'Reiniciando el futuro', han recibido 35.000 euros (cada una). Y en la categoría creación de empleo para colectivos vulnerables, que también forma parte de la sección dana, Altius, por su ‘Escuela de re-Construcción’, 74.000.

Un producto financiero con alma

Además del asesor territorial de BBVA Asset Management, J. Carlos Hernández, al encuentro también asistieron Zulema Castellanos, la responsable y delegada de Inpavi; Yolanda Tornero, directora territorial de APIP-ACAM en la Comunitat Valenciana; Adrián Fernández, responsable de Proyectos de Acción Social en la delegación de Cesal en la Comunitat Valenciana; Pablo Aledo, director general de Altius, y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, que fue la encargada de conducir el evento.

El acto dio comienzo con la intervención de J. Carlos Hernández, quien felicitó de manera pública el trabajo de todas las ONGs galardonadas y destacó que "este proyecto no solo tiene un futuro conservador, sino también esa parte social y buena. Porque a la vez que ahorras, puedes ayudar, así que es un win-win. Un producto financiero con alma". Según explicó, en España son pioneros y en estos años han conseguido ayudar a más de 144 ONGs y asociaciones, sin importar si son grandes o pequeñas.

Por su parte, Silvia Tomás, antes de dar voz a los verdaderos protagonistas -los premiados- recalcó que en las siete ediciones celebradas de los premios Futuro "se han donado más de seis millones de euros en 48 de nuestras provincias".

Un puente a la solidaridad

La responsable y delegada de INPAVI, Zulema Castellanos, confesó que este galardón supone un reconocimiento a su labor, que no es otra que "perseguir el cambio y la formación de las personas" y que no podría ser posible sin "el apoyo de agentes sociales que apuestan por la solidaridad". Asimismo, detalló que en INPAVI se perciben a sí mismos como un puente entre la sociedad y quienes quieren ayudar. Y declaró que "buscamos la transformación integral, no solo dar ayudas paliativas o básicas, sino poder otorgar herramientas para que puedan generar ese cambio. Nos alegra ver que estamos teniendo resultados y que los pocos pasos que hemos dado nos inspiran a poder seguir trabajando".

En cuanto al impacto de las ONGs en una problemática como la dana, Yolanda Tornero tiene claro que son un "pilar fundamental" porque están acostumbrados a manejarse entre imprevistos. "Trabajábamos ya en el terreno con el programa premiado, centrado en mejorar el bienestar y la calidad de vida de personas mayores en riesgo de exclusión, y lo que hicimos fue adaptarlo. Por eso, aunque nos enfrentásemos a situaciones muy complicadas, volcar nuestro esfuerzo fue relativamente rápido y fácil", manifestó.

Este reconocimiento, en palabras de Castellanos, les va a permitir, sobre todo, "ampliar alcance". Aunque la emergencia todavía no ha terminado y les quedan años por delante para seguir ayudando, desde APIP-ACAM son conscientes de que "cualquier ayuda es positiva" y les puede permitir "llegar a más personas".

Aprender haciendo

Por otro lado, Adrián Fernández destacó que, como agentes intermediarios, deben colaborar entre las entidades financieras y públicas. "A la hora de trabajar en este ámbito, es importante tejer lazos, conectar empresas, personas y situaciones que han sido muy complejas para poderles dar posteriormente una salida real y posible. Lo más importante para nosotros es hacerlo de forma holística, sin dejar a nadie atrás y desde todos los ámbitos posibles", confesó.

Su proyecto, 'Reiniciando el futuro', se basa en ayudar a 20 empresas que forman parte del motor económico de l'Horta Sud para que puedan recuperar sus rutinas lo antes posible. "También les ofrecemos apoyo psicosocial para que puedan sentirse arropados, encontrar impulso para nuevos horizontes y reiniciar el futuro. A veces, estas situaciones, incluso nos pueden llevar a un punto que puede ser totalmente diferente a lo que teníamos pensado en un inicio", explicó.

En su caso, Pablo Aledo, director deneral de Altius, expuso que, desde la fundación, se han centrado en combinar la formación de oficios con la rehabilitación de edificios para contribuir al desarrollo del territorio. "Nuestro objetivo es recuperar oficios que son muy necesarios, volver a la dinámica del maestro-aprendiz y aprender haciendo", declaró, y añadió que "es una oportunidad que la zona de la dana, que ha sido víctima de una gran tragedia, se convierta en protagonista de una gran historia y pueda ser referente para otras zonas de cómo abordar un problema social concreto".

Antes de finalizar el coloquio, el asesor territorial de BBVA Asset Management adelantó que comenzarán a trabajar en las bases de la octava edición en octubre y, aunque no pudo avanzar más novedades ni categorías especiales, tras la vorágine de incendios que han persistido este verano en todo el país, es probable que "los tiros vayan por ahí". Además, lanzó un mensaje para las ONGs galardonadas: "Seguid peleando por lo que estáis haciendo, que lo estáis haciendo fenomenal. Quiero daros mi sincera enhorabuena y animaros a presentaros otro año a los premios".

Sobre Fondo Futuro ISR

Fondo Futuro ISR es un producto de ahorro que tiene el objetivo de ayudar a sus clientes en la transición hacia un mundo más sostenible e inclusivo, gracias a su doble dimensión, ya que invierte con criterios sostenibles al mismo tiempo que dona parte de sus ingresos a proyectos solidarios relacionados con el medioambiente, la dependencia y la inclusión social. Este fondo fue evolucionando hasta desembocar en los premios Futuro.

A lo largo de sus siete ediciones, la iniciativa BBVA Futuro ha estado presente en 48 de las 50 provincias españolas, reflejando la capacidad del banco para combinar un alcance global con una intervención cercana y adaptada a cada realidad local. De esta manera, y a través de las ONGs ganadoras, se da visibilidad al impacto real y medible que tiene.