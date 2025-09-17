Valencia es la cuarta provincia con mayor demanda de profesionales digitales

Valencia se encuentra entre las cuatro provincias con mayores ofertas de trabajo digitales, con un total de 1.545 vacantes, solo superada por Málaga en la tercera posición (1.867 vacantes), Barcelona en la segunda (8.992 vacantes) y Madrid en el podio (20.087 vacantes), según el Mapa de Empleo de Fundación Telefónica, una herramienta interactiva que, gracias a las tecnologías de Inteligencia Artificial y Big Data, analiza la oferta laboral en España y muestra tanto las profesiones como habilidades digitales más demandadas, así como su evolución en el tiempo.

En cuanto a las profesiones más solicitadas, los desarrolladores de softwarese llevan la medalla de oro (9.837), los consultores TIC la de plata (6.683) y los profesionales técnicos TIC la de bronce (4.417), muy seguidos de cerca por los digital project manager (84.412) y los administradores de sistemas (4.191), en cuarto y quinto lugar.

Mapa de las profesiones digitales más demandadas. / F. T.

Si ponemos el foco solo en Valencia, no obstante, este ranking presenta algunas variaciones. Mientras que los desarrolladores de software y los consultores TIC continúan encabezando la lista (205 y 176 ofertas, respectivamente), los digital project manager pasan a ocupar la tercera posición (con 161 ofertas) y los administradores de sistemas junto a los profesionales técnicos TIC (que a nivel nacional están en la tercera posición) empatan en cuarta posición, con 119.

Mejores habilidades digitales

Con respecto a las habilidades digitales más deseadas por las empresas en cada provincia, que el Mapa de Empleo también facilita, las más frecuentes son cloud computing (8.580 veces), Java (6.896 veces), Git (4.383 veces), JavaScript (4.184 veces) y Python (3.304 veces).

En lo que respecta al total de las ofertas de trabajo de las comunidades autónomas, Madrid sigue apareciendo en la primera posición; seguido de Cataluña, con 9.994 empleos; Andalucía, con 3.888, y la Comunitat Valenciana, con 2.355.

Sobre Mapa de Empleo

Mapa de Empleo es una plataforma online en la que se puede explorar la información sobre el mercado laboral y que, mediante la tecnología Big Data, se encarga de procesar y analizar grandes volúmenes de ofertas de empleo que han sido previamente publicadas en distintos portales como InfoJobs. Asimismo, incluye un Orientador Profesional Virtual que sugiere profesiones digitales adecuadas al perfil de cada usuario al tiempo que asesora sobre cómo pueden formarse para acceder a ellas. Todo ello, en tiempo real.

Esta herramienta ha sido desarrollada por Fundación Telefónica y muestra también la evolución de la demanda de cada una de las top 10 habilidades digitales más solicitadas en España al igual que las definiciones de cada perfil profesional y a qué categoría pertenecen.