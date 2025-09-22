«El biometano vuelve los residuos orgánicos en recursos útiles»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

¿Qué es el biometano y en qué se diferencia del biogás?

Se trata de una energía renovable que se obtiene a partir de la descomposición de residuos biodegradables que, en lugar de acabar en el vertedero, se aprovechan para producir energía. Este gas se utiliza igual que el gas natural convencional como calefacción y agua caliente en hogares o como carburante para vehículos públicos o de mercancías. El primer producto que se genera en el proceso es el biogás, sin embargo, para poder ser aprovechado como energía, necesita purificarse a través de un proceso técnico por el que se obtiene un gas de alta calidad: el biometano, con características equivalentes al gas natural fósil, pero de origen 100 % renovable.

¿Cómo puede obtenerse a través de los residuos?

El funcionamiento de las plantas de biometano se basa en un proceso natural llamado digestión anaerobia, que se realiza en condiciones totalmente controladas, seguras y cerradas. Es un proceso similar a la digestión que realizamos las personas en el estómago. Primero, se recoge el residuo orgánico de forma selectiva a través del contenedor marrón de ciudadanos o empresas. Una vez en la planta de tratamiento, los residuos se introducen en digestores estancos, donde microorganismos los descomponen en ausencia de oxígeno produciendo biogás. Este biogás se purifica y se transforma en biometano.

¿Qué papel juegan los ayuntamientos en el desarrollo de esta tecnología de tratamiento de residuos?

Los ayuntamientos son los responsables directos de la gestión de los residuos de sus municipios, por lo que su papel es crucial en el impulso de esta tecnología. Deben realizar inversiones millonarias para implementar «el quinto contenedor» o contenedor marrón, y para asegurar el adecuado tratamiento del residuo orgánico. Para que esta tecnología pueda desarrollarse, es necesario separar correctamente los residuos en las casas, en el origen, lo que supone una gran inversión en concienciación ciudadana.

¿Qué beneficios pueden obtener los municipios gracias al biometano de origen renovable?

Las plantas de biometano dan respuesta a la necesidad urgente de mejorar la gestión de los residuos orgánicos en municipios, reduciendo su impacto ambiental y transformándolos en recursos útiles. Actualmente, los municipios llevan a vertedero estos residuos, lo que supone una huella de carbono 19 veces mayor que la generada en una planta de biometano. Además, la normativa europea obliga desde 2024 a los ayuntamientos a separar los residuos orgánicos para su aprovechamiento.

Por eso, la implementación del quinto contenedor será clave, ya que, a partir de 2027, solo la fracción separada contará para la tasa de reciclaje. Por otro lado, estas instalaciones generan empleo local e impulsan a su vez la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Y en cuanto a retorno fiscal, los municipios obtienen ingresos vía tasas e impuestos, y un ahorro en costes gracias a acuerdos de colaboración con las empresas generadoras de biometano para tratar en sus instalaciones los residuos orgánicos de sus municipios.

¿Qué mitos existen alrededor del biometano?

Por desconocimiento de la tecnología, una parte de la ciudadanía se muestra contraria a las plantas de biometano, principalmente por el miedo a sufrir olores y posibles afecciones por vertido de sustancias. Sin embargo, en Europa esta tecnología lleva décadas instalada con éxito y demostrando que estas plantas no generan emisiones tóxicas y que son completamente seguras para la salud. Cabe destacar que no existen elementos o procesos potencialmente contaminantes empleados en la purificación del biometano. La purificación se realiza mediante procesos físicos y químicos seguros, membranas o carbón activo. No se emplean productos tóxicos ni se generan residuos peligrosos.

En cuanto al miedo a los olores, la materia orgánica se procesa en recintos cerrados y en depresión, de forma que entra aire, pero no sale. Las instalaciones modernas incorporan, además, sistemas de mitigación de olores y de captura y filtrado de gases.

¿Cuál es el papel de PreZero en el sector? ¿Por qué es una empresa referente?

PreZero lidera actualmente la producción de biometano en España. La compañía ha generado el 72 % del total de biometano en España en 2024. El objetivo es invertir para tener las mejores plantas de tratamiento del sector. Por ello, la compañía apuesta por la última tecnología para cada instalación, lo que se traduce en plantas más eficientes y sostenibles.