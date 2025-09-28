Hidraqua destina un 26 % más de presupuesto a su fondo social

Hidraqua, empresa perteneciente al grupo Veolia y responsable de la gestión del ciclo integral del agua en 79 municipios de la Comunitat Valenciana, ha presentado su Informe de Sostenibilidad del período 2023-2024. Este informe, auditado y verificado por una entidad externa, refleja y evalúa las acciones puestas en marcha por la compañía en materia de gobernanza, acción ambiental, compromiso social, y liderazgo ético y responsable.

De hecho, tal como señala la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua, Amelia Navarro, «este documento muestra nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible y con el progreso social y ambiental de todos aquellos municipios en los que estamos presentes, así como con nuestros clientes, que han aumentado en más de 25.000 en los últimos dos años». Este incremento, tal como señala el informe, se ha visto acompañado por un aumento del fondo social que Hidraqua destina a acciones dirigidas a la ciudadanía. En concreto, se ha pasado de una inversión de 1.380.066 euros en 2023 a invertir 1.744.058 euros en 2024, un 26 % más. Esto se traduce en un aumento del 17 % de las familias beneficiarias, pasando de 10.394 a 12.153 familias. Por otro lado, 15.760 familias se han visto beneficiadas por las tarifas sociales, un 10,5 % más que hace dos años.

Navarro incide en que «uno de nuestros objetivos es contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno con un firme compromiso con la comunidad y en un contexto de grandes retos sociales y medioambientales» y apunta que «pretendemos no dejar a nadie atrás e impulsamos programas transformadores, con impacto directo en las personas, priorizando situaciones de vulnerabilidad».

Además, la nueva estrategia de acción social ha supuesto que, por primera vez, nueve estudiantes con recursos económicos limitados hayan sido becados con el programa ‘Becas Jóvenes Talento’, al tiempo que se ha producido un aumento de 6.115 en 2022 a 6.836 estudiantes participantes en los programas de concienciación ambiental Aquae STEM y Aqualogía en el último año, lo que supone un aumento del 11,7 %.

Del mismo modo, la implantación del Programa OLA que fomenta la empleabilidad entre personas usuarias del fondo social en riesgo de vulnerabilidad, que se lleva a cabo en alianza con Cruz Roja, se ha implantado en los municipios de Alicante y Torrevieja.

Compromiso Green Up

Este informe contempla también los compromisos de Hidraqua con el Green Up, el Plan Estratégico para la transformación ecológica de Veolia, compuesto por tres Compromisos Globales en el marco del Desarrollo Sostenible: regeneración, descarbonización y descontaminación. Para su implantación, Amelia Navarro asegura que «trabajamos desde tres ejes prioritarios: garantizar el bienestar de las personas, trabajar por la salud del planeta y reforzar los vínculos de confianza con la digitalización como herramienta para ser más sostenibles».

Cabe destacar que, «no podemos hacer ningún balance de los últimos meses sin hacer referencia a la devastadora dana que la provincia de Valencia sufrió el pasado 29 de octubre y que supuso un gran reto para Hidraqua». En este sentido recuerda que «el 40 % de las poblaciones afectadas están gestionadas por Hidraqua o por alguna de nuestras empresas mixtas, y nuestro objetivo en todo momento fue garantizar el suministro de agua a la ciudadanía y recuperar cuanto antes las redes de saneamiento y depuración».

Además, la dana demostró que la colaboración público-privada es crucial para una respuesta rápida en emergencias. Hidraqua activó sus protocolos, movilizando equipos desde distintos puntos de España y coordinando con autoridades para rescate, asistencia y reparación de infraestructuras críticas. «Nuestra eficiencia en la gestión de recursos y la dedicación de nuestros equipos fueron clave para mitigar los efectos y restaurar la normalidad, por lo que es muy necesario fortalecer estos modelos de colaboración para futuras emergencias», destaca la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua, quien pone en valor la colaboración de más de 120 personas de la plantilla en labores de voluntariado.

Otro de los retos que está provocando el cambio climático y sus consecuencias es la sequía. Para ello, Hidraqua ha desarrollado también casos de éxito como el sistema Guardian en el Parque Natural del Turia, donde sus cañones volcaron más de 218.000 litros de agua regenerada durante 35 minutos para contener un incendio en abril de 2024.

"Nuestras cifras hablan por sí solas"

Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua / ED

¿Qué características principales tiene este Informe de Sostenibilidad?

Este informe, que abarca los años 2023 y 2024, está elaborado y verificado externamente bajo los reconocidos Estándares internacionales GRI, manteniendo esta metodología desde 2016, cuando publicamos nuestro primer informe de sostenibilidad. Los temas tratados han sido cuidadosamente seleccionados mediante un doble estudio de materialidad, garantizando que abordamos los aspectos más relevantes para nuestros grupos de interés.

La información que presentamos procede de todas las áreas funcionales de nuestra empresa ofreciendo una visión integral, veraz y transparente de nuestra actividad, documentando no solo nuestros logros, sino también los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas. Nuestras cifras más destacadas hablan por sí solas del impacto generado.

¿Cómo ha sido estructurado?

El informe se estructura en cinco bloques temáticos. El primero 'Somos Hidraqua' describe nuestra empresa, cifras relevantes, nuestra gobernanza y hoja de ruta, basada en la estrategia GreenUp, Plan Estratégico 2024-2027 para la transformación ecológica desarrollado por nuestro grupo empresarial, Veolia, destacando nuestro esfuerzo en la regeneración, la descarbonización y la descontaminación, con soluciones innovadoras en nuestro sector.

Le siguen las iniciativas del eje ambiental bajo el título 'Acción Climática y Regeneración de Recursos'. En tercer lugar, el bloque 'Cuidado de las Personas y las Comunidades' expone nuestro compromiso social y el cuarto bloque trata sobre 'Liderazgo Ético y Responsable'. Finalmente, incorporamos en anexos, información detallada sobre la metodología y alcance de nuestro informe. Esta estructura garantiza una comprensión integral de nuestra actividad según criterios de sostenibilidad.

¿Qué hitos destacarías de estos dos años que se contemplan en el informe?

Sin duda, la respuesta frente a la dana ocurrida en Valencia en octubre de 2024 ha sido el tema más relevante que abordamos, en el que la colaboración público-privada ha sido clave para la reconstrucción y en el que nuestra responsabilidad social corporativa se ha traducido en acción inmediata, efectiva y solidaria.

Destacamos también nuestras acciones proactivas de adaptación al cambio climático con soluciones innovadoras para la gestión de la sequía, las soluciones basadas en la naturaleza y la regeneración de agua, con ejemplos de éxito, como el proyecto Guardian. También es relevante nuestra apuesta por la innovación y tecnologías inteligentes, con la implantación de Cetaqua CV con sede en nuestro centro de innovación en Valencia y con nuestra participación exitosa en proyectos del Perte de digitalización del sector del agua, con la adjudicación de más de 16 millones de euros para proyectos desarrollados en la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, con nuestra nueva estrategia en Acción Social, en estos dos años hemos impulsado programas transformadores, con impacto directo en las personas, priorizando situaciones de vulnerabilidad. Por primera vez, tenemos a 9 estudiantes becados con el programa ‘Becas Jóvenes Talento’, hemos implantado el Programa OLA para personas usuarias del fondo social, en alianza con Cruz Roja, y cerca de 200 personas de la plantilla han realizado voluntariado corporativo.

¿Qué novedades tiene el formato digital del Informe?

Con esta versión digital pretendemos dotar a este Informe de Sostenibilidad de más dinamismo, con un menú interactivo para navegar por los distintos bloques y apartados y con enlaces que conectan con vídeos, publicaciones en redes sociales, con otras webs y con documentación adicional, mejorando la accesibilidad y ampliando la información proporcionada.

¿Dónde lo podemos leer?

Puede encontrarse en la web de Hidraqua, en el apartado «Nuestros compromisos», clicando en «Informe de sostenibilidad».