La Fundación Fontilles, con el impulso de la Fundación «la Caixa», promueve la iniciativa «Doce meses, doce excursiones»

La Fundación Fontilles de la Comunitat Valenciana, a través de su Centro Ferrís de Diversidad Funcional, ha impulsado el proyecto «Doce meses, doce excursiones», con el objetivo de favorecer la conexión con el entorno y fortalecer las relaciones sociales de las personas que residen en el centro. La iniciativa, que ha recibido el impulso de la Convocatoria de Iniciativas Sociales de la Fundación «la Caixa» consiste en la realización de una excursión mensual durante un año en la que participan jóvenes, de entre 18 y 35 años, con daño cerebral, para los que el contacto con la comunidad es un pilar fundamental en su intervención.

Durante este último años, han realizado salidas al Oceanogràfic de València, a la playa, a Terra Natura, al Palau Ducal de Gandia, a la fábrica de Chocolates Valor, a la Fira i Porrat de Sant Antoni de Benissa, al Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), al Jardín de L’Albarda de Pedreguer, a la Cova de les Calaveres, y tienen pendiente la visita al monasterio de Sant Jeroni de Cotalba. Con este proyecto, las 44 personas beneficiarias han podido disfrutar de distintas jornadas de ocio y diversión, que influyen positivamente en el estado emocional y cognitivo.

Balance positivo

El balance de la iniciativa, comparten desde el centro, es muy positivo y ha servido para cumplir con los objetivos marcados y potenciar todavía más las estrategias de intervención. En el Centro Ferrís de Diversidad Funcional de la Fundación Fontilles trabajan con una metodología centrada en las personas, que reciben un tratamiento individualizado por parte de un equipo multidisciplinar de profesionales, siempre teniendo en cuenta las necesidades, deseos y particularidades de cada uno. El objetivo es humanizar el trato y que se adapte a cada historia de vida, a cada experiencia. Como defienden desde el centro, lo que se pretende es continuar con el proyecto de vida de las personas que residen allí.

Con todo, agradecen y valoran positivamente el impulso de la Fundación «la Caixa» para ayudar a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con daño cerebral que participan de la iniciativa «Doce meses, doce excursiones».