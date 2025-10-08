Dones a Cavall fortalece a mujeres que han sufrido violencia de género gracias a los beneficios de la hipoterapia

«Los caballos tienen una capacidad empática muy fuerte. Son como espejos: nos ayudan a ser más conscientes de nuestras propias emociones e interpretan mensajes que a simple vista no sabemos ver». Victoria Tena, responsable del Área Social de la Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos (APTC) y psicóloga, tiene claro que los beneficios de la terapia con animales no tienen límites. Así lo ha constatado durante estos últimos años gracias al programa Dones a Cavall, que este 2025 ha contado con una ayuda de 10.000 euros por parte de la Fundación «la Caixa» y en el que también participa el Ayuntamiento de València.

Esta iniciativa totalmente gratuita, que se lleva a cabo en la Yeguada Roig de Poble Nou, surge con la premisa de empoderar a grupos de mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aunque en un principio la dotación económica tenía previsto beneficiar a 60 personas, Tena confiesa que a día de hoy han podido cubrir a más de 70 participantes. «Es una actividad súper innovadora. Sacamos a las chicas de los despachos, de los juzgados y de los médicos para irnos al campo y disfrutar de la tranquilidad que nos aporta la naturaleza, rodeadas de animales», declara.

Asimismo, explica que el caballo, en concreto, cuenta con los beneficios de la hipoterapia, que es una técnica de rehabilitación que emplea el movimiento del animal para mejorar tanto condiciones físicas como psíquicas. Y ello, sumado a la temperatura más elevada que tienen, da lugar a un efecto relajante. Por otro lado, presentan un patrón de marcha similar al nuestro, pero con un efecto más «fuerte y motivador». «Como siempre digo, cuando estamos en el campo el tiempo se para, nos sentimos más caballo que persona, vivimos más el ahora y tenemos mayor capacidad de escucha», manifiesta la psicóloga.

Un núcleo de confianza

Las clases se realizan en grupos de ocho mujeres, derivadas a través del grupo Gama de la policía o desde el Espai Dones i Igualtat de los distintos ayuntamientos, y tienen una duración de cinco semanas. «Empezó siendo un programa de solo dos grupos, pero tiene tan buenos resultados y su impacto está siendo tan grande que hemos podido aumentarlos. Junto a dos compañeras técnicas ecuestres, realizamos actividades grupales -tanto de monta como de pie a tierra- para trabajar la autoestima, la motivación y los vínculos sociales. Además, durante esas cinco semanas, siempre somos las mismas porque lo que queremos es generar un ambiente de confianza», detalla Tena.

Desde la APTC, son plenamente conscientes de que ayudas como la de la Fundación «la Caixa» son vitales para que programas como estos puedan desarrollarse, por lo que se encuentran muy agradecidos. La psicóloga revela que lo que buscan en Dones a Cavall es «empoderarlas, hacerlas unas divas poderosas. También trabajamos mucho el humor a nivel personal, porque aunque a veces afloren sentimientos, lo que tratamos es de que, sobre todo, se lo pasen bien. Es mi día favorito de la semana, porque yo también aprendo mucho de ellas».