Cecotec presenta sus últimas innovaciones tecnológicas en su gala anual

Cecotec ha elegido el recién inaugurado Roig Arena para celebrar la IV edición de su exclusiva gala anual.Los ingenieros y miembros del equipo de Producto de Cecotec han sido los encargados de compartir al inicio, a través de un formato de vídeos testimoniales, los beneficios y el desarrollo que conlleva cada innovación. En el escenario, los hermanos César y José Orts, fundadores de Cecotec, han destacado el trabajo que conlleva cada lanzamiento, poniendo en valor al equipo humano que lo hace posible.

También han compartido su profunda creencia en la accesibilidad tecnológica y el compromiso de la empresa con la satisfacción de sus clientes. "Queremos que nuestros productos hablen por sí mismos, demostrando el impacto real que tienen en la vida diaria de las personas”, ha comentado José Orts, CBO de la compañía. Por su parte, César Orts, CEO de Cecotec, añadió un mensaje de agradecimiento a los presentes: "Gracias a vuestra confianza ahora somos líderes en el mercado de electrodomésticos".

Una batucada led amenizó el evento. / Cecotec

Desde el primer momento, las historias detrás de los productos de Cecotec y las demostraciones en vivo captaron la atención de un público selecto, entre el que se encontraban figuras influyentes del social media como Laura Matamoros, Jessica Goicoechea, Teresa Bass, Sofía Suescun o Chef Bosquet,. Por su parte, el reconocido chef Miguel Martí ha deleitado a los asistentes con un catering de alto standing, mientras un DJ y una batucada LED han animado una velada que ha estado llena de sorpresas.

Una experiencia inmersiva

Los invitados probaron de primera mano la tecnología de Cecotec a través de distintas áreas . El evento también ha presentado exposiciones de grandes electrodomésticos con opciones integrables y de alta eficiencia energética, movilidad eléctrica con bicicletas, patinetes y motos, la gama garden con equipos para el cuidado de piscinas y jardines, y productos de descanso, entre otros, mostrando la amplia variedad de soluciones que ofrece el catálogo de Cecotec.

Los invitados pudieron probar de primera mano la tecnología de Cecotec. / Cecotec

Esta gala no solo ha sido una muestra de innovación inmersiva, sino también una celebración de la filosofía 'Everybody Tech' que distingue a esta reconocida marca valenciana, la cual se mantiene firme en su compromiso de hacer accesible la alta tecnología para todos los hogares.