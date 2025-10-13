Moda
Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana
Redacción
Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana La firma Emidio Tucci, de El Corte Inglés, lanza su nueva colección otoño-invierno 2025 de la mano del reconocido actor Jude Law, icono internacional de estilo y sinónimo de elegancia. La campaña celebra la fusión entre el estilo clásico y la frescura contemporánea, con prendas que elevan el día a día sin renunciar al confort.
Jude Law encarna a la perfección el espíritu de Emidio Tucci: un hombre que valora la calidad, la autenticidad y el diseño. Su presencia aporta carácter a una campaña que redefine el concepto de elegancia masculina.
La campaña ha sido realizada por la productora LEE FILMS, con fotografía de Pablo Sáez y dirección de Albert Moya, en colaboración con los equipos internos de El Corte Inglés.
La colección está disponible en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, así como en la web www.elcorteingles.es y en la App de compra. Descubre más sobre Emidio Tucci en su cuenta de Instagram: @emidiotucci.
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa en València
- El nuevo «jardín de los bichos» del Turia ya muestra su singular aspecto
- El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo
- Conmoción en la Fuensanta por el hombre hallado muerto tras 15 años: 'Pensábamos que estaba en una residencia
- La Universitat de València suspende las clases presenciales para el lunes