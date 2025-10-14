Kvik apuesta por los emprendedores valencianos para su expansión en España

Kvik, la multinacional danesa especializada en el diseño y fabricación de cocinas y muebles de interior, continúa con su ambicioso plan de expansión en España y pone el foco en València. Reconocida por su excelente relación calidad-precio, Kvik ofrece diseño danés accesible, materiales de alta calidad, transparencia y una atención al cliente excelente.

Actualmente, la compañía busca emprendedores interesados en abrir nuevas tiendas en València, consolidando así su presencia en el país, donde actualmente cuenta con 10 flagship stores.

Tienda de Kvik en España.

"España es un mercado estratégico para Kvik y València destaca por su dinamismo y espíritu emprendedor. Sabemos, por nuestras tiendas ya presentes en la región y también en Barcelona y Málaga, que la zona costera ofrece un gran potencial para nuestros franquiciados, combinando un mercado residencial sólido con turismo de calidad", declara Claus Flyger Pejstrup, CEO de Kvik.

Interesados completar formulario

Referente en soluciones de diseño

Desde 1983, Kvik —con sede en Vildbjerg, Dinamarca— se ha consolidado como un referente en soluciones de diseño para el hogar que combinan innovación, accesibilidad y responsabilidad. La firma apuesta por un enfoque que piensa en las generaciones futuras: fabrica en Europa utilizando madera reciclada, madera certificada FSC® y superficies mate de tacto aterciopelado elaboradas a partir de botellas PET recicladas.

Además, Kvik va un paso más allá en transparencia: en cada presupuesto, informa con precisión del número de botellas de plástico reciclado empleadas en la fabricación de la cocina, así como de su huella de carbono (CO₂e), incluyendo la encimera. Una forma clara de mostrar el impacto de cada proyecto.

Expansión global

A nivel internacional, Kvik mantiene una sólida presencia en el norte de Europa y ha logrado expandirse con éxito a nuevos mercados, acercando a los consumidores de toda Europa y Asia el valor del diseño danés: funcionalidad inteligente, estética minimalista y materiales de alta calidad pensados para durar. Esto le ha llevado a ser reconocida recientemente como una de las ‘Mejores Empresas para Trabajar en Europa 2025’, alcanzando el puesto nº 64 en el ranking elaborado por Great Place to Work® y Fortune.

Como parte de esta estrategia, la firma ha participado recientemente en 3daysofdesign, uno de los eventos de diseño más relevantes de Europa celebrado en Copenhague, que reúne a las marcas más innovadoras en arquitectura, interiorismo, mobiliario y estilo de vida. En este contexto, Kvik presentó dos importantes novedades: Align, su nuevo modelo de cocina diseñado por la reconocida Rikke Frost, y la colección de mobiliario Kvik Living, concebida para transformar los espacios de cocina en entornos más funcionales, estéticos y acogedores.

ALIGN clay de Kvik.

Estos lanzamientos forman parte de una colección que refleja el compromiso de Kvik con un diseño contemporáneo, práctico y profundamente humano, pensado para mejorar la vida en el hogar. Desde 1998, la marca ha sido pionera con su concepto CocinaEncuentro®, que propone cocinas como espacios multifuncionales para compartir, trabajar, relajarse y disfrutar en familia. Una visión que refuerza su apuesta por un diseño centrado en las personas, asequible y emocionalmente significativo.

Un notable crecimiento

En España, Kvik ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años y aspira a duplicar su número de tiendas en los próximos dos años. Su modelo de franquicia, un concepto probado en más de 180 tiendas en Europa, ofrece una gran oportunidad para emprendedores locales gracias a un negocio rentable y estructurado. De hecho, sus tiendas alcanzan una facturación media de más de 1,6 millones de euros al año, con una rentabilidad muy atractiva.

CELLENO green de Kvik.

Esta eficiencia se ve respaldada por un sistema logístico ágil que permite realizar entregas semanales a todas las tiendas, garantizando así plazos de entrega inferiores a 3 semanas desde la fecha de pedido. Además, la firma ofrece amplias garantías que reflejan su compromiso con la calidad y durabilidad de sus productos.

"En Kvik, ofrecemos a nuestros franquiciados un concepto de negocio sólido, con un respaldo 360º integral desde el primer día en términos de marketing, logística, desarrollo y formación continua. Queremos que nuestros socios disfruten de la libertad de emprender con el respaldo de una empresa internacional y financieramente estable", afirma Agnese de Luca, Country Manager de Kvik en España.

New Generation Masterstore

Además, todas las nuevas aperturas se realizarán bajo el concepto de New Generation Masterstore, diseñado para optimizar la eficiencia operativa de las tiendas y ofrecer una experiencia de cliente más personalizada, envolvente e inspiradora. Las tiendas que ya han implementado este nuevo modelo han registrado de media un incremento del 13 % en ventas, manteniendo la misma ubicación y equipo humano, lo que demuestra su impacto positivo tanto en la experiencia como en los resultados.

Con el objetivo de impulsar el talento emprendedor, Kvik también ofrece soluciones de financiación flexibles y adaptadas a cada perfil, pensadas para facilitar el acceso al modelo de negocio y acompañar a nuevos emprendedores en el desarrollo de sus proyectos con seguridad y confianza.

Oficinas centrales de Kvik en Dinamarca.

Con esta nueva etapa, Kvik reafirma su compromiso con el mercado español y con su misión de acercar el diseño danés —asequible, funcional y de calidad— a más hogares. La compañía continúa ampliando su red de franquicias con un modelo sólido, rentable y respaldado por una marca reconocida internacionalmente. Toda la información está disponible en la página web de Kvik.

También se puede contactar directamente con Agnese de Luca (Country Manager España) a través del correo electrónico: adl@kvik.com o del teléfono: +34 607 52 60 47