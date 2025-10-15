La Fundación Conciénciate da cobijo a personas sin hogar en la C. Valenciana y les ayuda en la búsqueda de empleo

Claudio Horacio Vivas dejó Argentina, su país de nacimiento, para poner rumbo a España en busca de un futuro mejor. Llegó al país con trabajo como interno al cuidado de una persona mayor, que, desgraciadamente, falleció al poco tiempo. Posteriormente, se trasladó a Elx para encontrar un nuevo empleo en el sector del calzado. Tras quedarse sin ahorros y no encontrar trabajo, acabó en la calle.

La Fundación Conciénciate de Elx le brindó una nueva oportunidad y actualmente trabaja realizando sacos térmicos. Con el impulso de la Fundación «la Caixa», la entidad ha puesto en marcha el proyecto ‘Centro de Acogida y pernocta de personas sin hogar’, que cuenta con 250 beneficiarios.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra este 17 de octubre, Levante-EMV quiere dar voz a la labor de organizaciones como la Fundación Conciénciate, cuyo proyecto ofrece atención y acompañamiento a personas sin hogar durante todo el año. El Centro de Acogida y Pernocta se puso en funcionamiento el 5 de diciembre de 2023, y gracias al apoyo de la Fundación «la Caixa», sigue creciendo y consolidándose.

La iniciativa garantiza la cobertura de necesidades básicas -alimentación, higiene, lavandería, consignas y descanso-, así como e desarrollo completo del proyecto, incluyendo la intervención social personalizada que se realiza con cada usuario. El equipo técnico de Conciénciate trabaja desde una perspectiva holística, teniendo siempre en cuenta la multidimensionalidad de la situación de cada persona.

El proyecto tiene tres objetivos principales: Fortalecer la conciencia social en el voluntariado así como promover la reducción del estigma hacia las personas en situación de sin hogar; garantizar la cobertura de necesidades básicas y, finalmente, facilitar la reinserción social, laboral y habitacional de cada persona, acompañándola de manera integral en su proceso de reinserción y autonomía. Además, en el centro se desarrollan talleres de autocuidado, inserción sociolaboral y habilidades sociales, diseñados para fortalecer las capacidades de las personas usuarias.

El Centro de Acogida dispone actualmente de 60 plazas y en 2024 logró 84 reinserciones habitacionales y 35 laborales.