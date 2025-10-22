Dos valencianos, finalistas en el XVII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores de la Fundación «la Caixa»

El microrrelato del alicantino Óscar Broullón, ‘Llora fuerte’, y de la valenciana Virginia Raquel Vázquez, ‘Soy viajero de cercanías’, han resultado finalistas en el XVII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores, organizado por la Fundación «la Caixa» junto con Radio Nacional de España (RNE) y con la colaboración de La Vanguardia, en una edición que ha vuelto a batir récord de participación en todas las categorías.

En total, se han recibido 5.635 obras creadas por personas mayores de 60 años de todo el territorio español, en una edición que ha vuelto a superar las cifras de participación en una edición que ha vuelto a superar las cifras de participación, logrando un incremento del 9 % respecto al año anterior. Si bien la participación ha aumentado en todas las categorías, este año destaca especialmente la mejora en la calidad de la categoría de pódcast, que ha experimentado una evolución técnica notable.

El relato ganador del certamen ha sido la historia de ‘El patio encantado’, de Eulalia Fernández Moreno (Madrid). En la categoría de microrrelato, el primer premio lo ha obtenido ‘Amigas de verdad’, un texto cargado de ironía en el que Encarnación Roda Robles (Bilbao). Por su parte, primera vez en la historia del concurso, ha habido un doble empate en la categoría de pódcast. Se han alzado con el reconocimiento ‘Una noche al fresco en la placeta de Lucas’, de Conchi Rubio Granero (Cuenca), y ‘Siempre nos quedará la radio’, de Rafael Salas Gallego (Málaga).

Todos los relatos finalistas se incluirán en un libro bienal que apoya la dinamización de los talleres literarios de «Amigos lectores» y «Grandes lectores», actividad que se realiza tanto en los centros propios de personas mayores de la Fundación «la Caixa» como en los centros donde existe un convenio con administraciones de toda España. Estos talleres, que se desarrollan en forma de tertulias participativas, promueven puntos de encuentro para mejorar la comunicación y favorecer las relaciones sociales y la creación de vínculos. En los últimos diez años han participado en ellos más de 112.500 personas mayores.