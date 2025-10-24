Farmacias Trébol visibiliza las cuestiones clave que afectan a la salud de la mujer

Octubre ha sido el mes de la salud de la mujer en Farmacias Trébol. Como parte de su campaña mensual de concienciación, la compañía ha desarrollado una serie de iniciativas centradas en la prevención, la formación y el acompañamiento, con especial atención al bienestar femenino en todas sus etapas.

Durante las últimas semanas, las farmacias de la red Trébol han visibilizado cuestiones clave como la menopausia, el cáncer de mama y la autoexploración, con el objetivo de promover hábitos saludables y facilitar el acceso a información útil y rigurosa.

Oncocórner: espacios que acompañan desde el conocimiento y la empatía

Así, cinco farmacias Trébol cuentan con el espacio Oncocórner, desarrollado en colaboración con el laboratorio Pierre Fabre. El personal de estos establecimientos está acreditado en oncoeducación y atención dermatológica para pacientes en tratamiento oncológico. Además, este mes dos de estos establecimientos han acogido talleres de maquillaje adaptado para mujeres con cáncer, enfocados en el uso de productos respetuosos con la piel sensible.

En paralelo, todas las farmacias con Oncocórner han distribuido un díptico informativo con los pasos para realizar correctamente una autoexploración mamaria, junto con camisetas de la campaña internacional Know Your Lemons, que promueve la detección precoz del cáncer de mama de forma visual y accesible.

Compromiso con la salud y la solidaridad

Trébol mantiene una colaboración estable con la Fundación Aladina, entidad que desde hace 19 años acompaña a niños y adolescentes enfermos de cáncer. Este trabajo conjunto se ha materializado en campañas de producto, becas deportivas y acciones de sensibilización, y continúa siendo parte del compromiso social de la compañía. En el marco de esta colaboración, Trébol prepara nuevas iniciativas solidarias que se activarán próximamente.

Cuidar: la forma de estar en el mundo de Farmacias Trébol

Todas estas acciones reflejan el compromiso de Trébol con una farmacia que cuida desde la cercanía, la especialización y la empatía. En palabras de Fernando Vélez, presidente de la compañía: “En Trébol entendemos que cuidar va más allá del medicamento. Es estar al lado de las personas en los momentos más delicados, con sensibilidad, conocimiento y humanidad”.

La empresa reafirma así su propósito de impulsar una farmacia útil, profesional y comprometida con la salud pública, en línea con su modelo de gestión integral que permite a los profesionales centrarse en la asistencia a los pacientes