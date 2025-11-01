«El objetivo es liberar el talento humano de lo repetitivo con la IA»

Indaws ha experimentado un notable crecimiento, convirtiéndose en Odoo Gold Partner con expansión a múltiples delegaciones en España e iniciando pasos hacia la internacionalización.

¿Cuál ha sido la clave estratégica de este rápido crecimiento en un mercado competitivo?

La clave estratégica de nuestro rápido crecimiento en un mercado altamente competitivo radica en una fusión perfecta entre una herramienta tecnológica líder y una filosofía de consultoría totalmente centrada en el cliente. Elegimos Odoo por convicción, no por moda. Sin embargo, ser Odoo Gold Partner es solo la base. Nuestra diferenciación real es que no vendemos licencias, vendemos transformación digital personalizada. Nuestro enfoque es crear una receta única para cada empresa, garantizando que el sistema se adapte a su realidad. Nuestra visión de productividad es clara: mejorar las empresas y hacerlas más productivas.

¿Qué factores convierten a Odoo en una herramienta especialmente relevante para impulsar la transformación digital de las pymes en la actualidad y qué ventajas competitivas ofrece frente a soluciones de otros grandes proveedores?

La relevancia de Odoo para la transformación digital de las pymes se basa en su capacidad para resolver el problema histórico de la fragmentación y la rigidez. La mayoría de las pymes utilizaban sistemas aislados para contabilidad, ventas y operaciones. Odoo, al ser un ERP modular y unificado, permite a estas empresas iniciar su digitalización de forma incremental, añadiendo funcionalidades sobre una base de datos única. Esta integración nativa es crucial: asegura que la información fluya sin fisuras entre departamentos desde el primer día, proporcionando una visión completa del negocio sin los altos costes de integración que requieren otras soluciones.

Como anfitrión del podcast ¿IAhora qué?, ha conversado con múltiples líderes empresariales sobre la IA. ¿Qué patrones comunes o aplicaciones disruptivas de la IA ha observado en las empresas de sus invitados, y qué desafíos considera que son los más urgentes de abordar en el entorno empresarial actual?

Hemos confirmado que la Inteligencia Artificial ya ha trascendido la fase experimental para convertirse en una palanca directa de productividad. El patrón más común que hemos observado, independientemente del sector, es la aplicación de la IA para la optimización de procesos internos. Esto se traduce en la automatización de tareas rutinarias en departamentos como Marketing, Finanzas y Logística. El objetivo claro es liberar talento humano de lo repetitivo para enfocarlo en tareas de mayor valor añadido. Para ello, la implementación exitosa de la IA depende críticamente de una digitalización previa y una unificación de datos exhaustiva.

¿Considera la IA y la automatización una amenaza para el empleo?

Es una preocupación totalmente legítima, pero en Indaws estamos convencidos de que la IA y la automatización no son una amenaza neta para el empleo, sino una oportunidad masiva para reenfocar el capital humano hacia el valor añadido.