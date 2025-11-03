Vodafone premiará a diez empresas e instituciones en una gala homenaje a Cataluña por los 25 años de innovación y liderazgo conjunto

Los premios son los siguientes:

• Premio Honorífico 25 Aniversario de Vodafone Empresas

• Premio Construyendo Futuro Administración Pública

• Premio Construyendo Futuro Gestión del Agua

• Premio Construyendo Futuro Energía

• Premio Construyendo Futuro Redes Críticas

• Premio Construyendo Futuro Sanidad

• Premio Construyendo Futuro Farma

• Premio Construyendo Futuro Retail

• Premio Construyendo Futuro Industria

• Premio Construyendo Futuro Social

La gala reunirá a líderes políticos, institucionales, empresariales y actores del ecosistema tecnológico catalán, para rendir tributo a la capacidad transformadora del territorio y al desarrollo digital de la región. Este acto reafirma el posicionamiento de Cataluña como polo de atracción tecnológica y subraya el papel de Vodafone como conector de talento, conocimiento e inversión.

Estos Premios 25º Aniversario son un reconocimiento a las empresas e instituciones que han sido clave en esta trayectoria compartida, por su carácter pionero, su colaboración estratégica y su capacidad de impulsar la transformación digital en distintos sectores. “Durante este cuarto de siglo, las empresas catalanas han sido un verdadero motor de innovación. Muchas de ellas nos han acompañado desde el principio y con este homenaje hemos querido reconocer su confianza, su visión y su impacto real en la sociedad”, ha señalado Alejandro Carballo, director territorial de Vodafone en Cataluña.

Desde su llegada a Cataluña en el inicio de siglo, Vodafone ha acompañado a miles de empresas, administraciones públicas y ciudadanos en su transformación digital. Con más de 2 millones de clientes particulares y cientos de miles de clientes de empresa en la región, la operadora ha construido una relación firme, basada en la cercanía, el servicio y la capacidad de adaptarse a las necesidades locales.

Tecnología con propósito y visión a largo plazo

Cataluña es uno de los territorios en los que Vodafone ha desplegado infraestructuras tecnológicas más avanzadas. Su red 5G en Cataluña ya alcanza 630 municipios, incluidas zonas rurales y continúa evolucionando hacia el modelo 5G SA (standalone), más eficiente, fiable y preparado para la industria y los servicios públicos. Como parte de esta evolución, Vodafone participa en programas como el Plan UNICO 5G y trabaja con instituciones locales para promover modelos de colaboración público-privada que permitan llevar conectividad de nueva generación al 100 % del territorio.

Asimismo, ha puesto en marcha en Cataluña el primer Centro de Innovación y Ciberseguridad Móvil de la compañía, que proporciona servicios críticos a empresas e instituciones de toda España. Estas actuaciones se enmarcan en una hoja de ruta que contempla inversión en redes seguras y de calidad en Cataluña, destinada a la innovación en el ámbito de la ciberseguridad desde el nuevo centro ubicado en la región.

Compromiso con la economía local y el entorno empresarial

Vodafone mantiene una relación estrecha con el tejido productivo catalán. Solo en el último ejercicio, ha canalizado más de 80 millones de euros en compras locales directas a proveedores con sede en Cataluña, reforzando su impacto económico positivo de forma sostenida y transparente. Asimismo, ha firmado un nuevo protocolo de incidencias con ayuntamientos catalanes para mejorar la comunicación con alcaldes y responsables municipales en caso de incidencias relevantes en la red. Esta herramienta refuerza la coordinación institucional y el compromiso con la calidad del servicio.