Ikea vuelve a sumarse al Green Friday

Green Friday tiene como objetivo promover el consumo responsable y facilitar una vida más sostenible en el hogar, ofreciendo productos y servicios que ayudan a ahorrar recursos, reducir residuos y fomentar la circularidad, siempre a precios asequibles para las familias. Desde la puesta en marcha de Green Friday, hace cinco años, hemos recomprado más de 32.800 productos.

El Green Friday es una forma de seguir avanzando hacia un modelo de negocio circular en el que todos los productos estén diseñados para repararse, reutilizarse, revenderse o reciclarse, utilizando materiales renovables o reciclados. Por eso del 21 al 30 de noviembre, en la tienda IKEA Valencia se ofrecerán descuentos en productos que inspiran y facilitan una vida más sostenible en el hogar, así como promociones especiales para dar una segunda vida a los muebles IKEA. Los socios IKEA Family que vendan sus muebles a través del Mercado Circular recibirán un 30% extra sobre la tasación habitual, en forma de tarjeta regalo IKEA. Además, las tiendas contarán talleres y experiencias sostenibles, como por ejemplo "Cómo vivir en un hogar sostenible" o "Cómo restaurar tus muebles" entre otros.

Dentro de la estrategia de IKEA por la circularidad, también contamos con el Mercado Circular durante todo el año. Una apuesta con el propósito de ayudar a nuestros clientes a reducir residuos y dar una segunda oportunidad a muebles y productos que aún pueden ser útiles.

En el último año, más de 2 millones de productos han pasado a una segunda vida gracias al Mercado Circular, que desde su creación ya ha permitido que más de 10,7 millones de artículos vuelvan a formar parte de nuevos hogares desde que pusimos en marcha los Mercados Circulares en 2021. Entre los productos más vendidos se encuentran cómodas KULLEN y MALM, estanterías BILLY, sillas TARNO y baldas LACK, mientras que las categorías más demandadas incluyen cojines y textiles de cama, menaje y perchas, reflejando la diversidad de artículos que los clientes eligen para vivir de forma más sostenible.

Nuestro objetivo es claro: ofrecer soluciones sostenibles al alcance de todos los bolsillos. En este último año fiscal hemos ampliado a 26 secciones de mercado circular en tiendas de todo el país, incluyendo Santander. Y para este próximo año se sumarán cuatro más: Vitoria, Girona y Barcelona (Glòries y Diagonal). Además, se ha incorporado la figura del Circular Sales Specialist, personal especializado en asesorar sobre cómo dar una segunda vida a los productos de segunda mano.

Cuidar del planeta es cuidar de las personas, y en IKEA creemos que un futuro más sostenible empieza en cada hogar, con decisiones inteligentes y accesibles para todos. Por eso, trabajamos cada día en la transición hacia un negocio 100% circular, desde el diseño de los productos y el abastecimiento de materiales, hasta cómo ayudamos a nuestros clientes a prolongar la vida útil de los productos, haciendo que vivir de forma responsable sea asequible para todos.