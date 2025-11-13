El Foro de Cítricos Bayer reúne a más de 300 profesionales en València para debatir sobre el futuro del sector

València se convirtió el 12 de noviembre en el epicentro de la citricultura con la celebración del Foro de Cítricos 2025, una jornada que reunió a más de 300 agricultores, técnicos, investigadores y representantes institucionales, consolidándose como una de las citas más concurridas e inspiradoras del sector. El evento, organizado por Bayer junto a l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) bajo el lema “Aliados con la naturaleza”, puso sobre la mesa los grandes desafíos y oportunidades de la agricultura del futuro.

La inauguración corrió a cargo de Mª Ángeles Ramón-Llín, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana , quien subrayó “la necesidad de la colaboración público-privada para que los agricultores dispongan de las herramientas necesarias para hacer de la agricultura una actividad rentable y competitiva, que sea atractiva para los jóvenes, fomentando de esta manera el relevo generacional.”

En la conferencia de apertura, Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, analizó el presente y futuro de la citricultura, convencido de que el sector “puede conseguir una rentabilidad digna y duradera si superamos retos políticos y del propio sector”. Entre ellos, destacó la necesidad de “regular la reciprocidad con países terceros, mejorar el control de plagas , fomentar la I+D+i y acelerar la divulgación de nuevas tecnologías”, además de adaptarse al cambio climático e impulsar las nuevas técnicas genómicas (NTG).

Por su parte, Pierre Larrieu, director general de Bayer Crop Science Iberia, reafirmó el compromiso de la compañía con los productores citrícolas y presentó su visión hacia una agricultura regenerativa: “Apostamos por una agricultura que combina herramientas químicas, biológicas y digitales para aumentar la calidad y productividad de los cultivos, reduciendo el impacto ambiental”, señaló.

Un encuentro marcado por la participación y el intercambio de ideas

Con un ambiente de diálogo y la sala repleta, el foro se consolidó como un punto de encuentro esencial para el sector citrícola. En la mesa redonda participaron Andreu Román (Grupo Cañamás), Mireia Martínez (Bayer), Ana García (Finca Experimental Sinyent) y Antonio Pascual (empresario citrícola), quienes coincidieron en que el sector atraviesa una transformación profunda impulsada por la presión regulatoria europea, la competencia internacional y la necesidad de avanzar hacia modelos más tecnológicos y sostenibles.

Los expertos defendieron acelerar la adopción de herramientas biotecnológicas y estrategias de manejo integrado para mantener la productividad y la sanidad vegetal sin perder eficiencia ante nuevas plagas y enfermedades.

Mesa redonda de Andreu Román, Mireia Martínez, Ana García y Antonio Pascual / Bayer

Soluciones innovadoras y biotecnología al servicio del campo

Los especialistas de Bayer presentaron su estrategia integral para hacer frente a la creciente presión de plagas , combinando innovación química, biológica y digital. Víctor Garasa, responsable de Cultivos de Cítricos, destacó herramientas como el dispositivo biotecnológico Vynyty Citrus, basado en la técnica de atracción y muerte; el insecticida sistémico Sivanto Prime, eficaz y respetuoso con la fauna auxiliar; el biológico Flipper; y la plataforma digital Cropping View, que monitoriza niveles de plaga y optimiza los momentos de tratamiento.

A estas soluciones se suma el control biológico por conservación y la suelta de enemigos naturales, como explicó José Mª Soler, especialista en agronomía. También se resaltó el papel de la biodiversidad y la salud del suelo como pilares de la agricultura regenerativa. Según Santiago Cerdá, “los primeros ensayos con el grupo DeTerra en Valencia muestran una alta diversidad de insectos auxiliares beneficiosos para el control natural de plagas”.

Avances contra las nuevas plagas y salto a la digitalización

La jornada también puso el foco en las nuevas plagas emergentes y las soluciones biotecnológicas para su control. Vicente Navarro, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y Vicente Dalmau, jefe de Sanidad Vegetal de la Generalitat, coincidieron en destacar el potencial de las feromonas y semioquímicos como herramientas naturales y selectivas para reducir el uso de fitosanitarios. Dalmau valoró los avances del Plan de Vigilancia Fitosanitaria Citrícola, que ha permitido contener el cotonet de Sudáfrica y los trips emergentes con estrategias biológicas.

La innovación digital tuvo también un papel protagonista. José Luis Robles, responsable de herramientas digitales de Bayer, presentó ResiYou, una plataforma basada en inteligencia artificial que predice los residuos fitosanitarios y ayuda a los productores a cumplir los estándares de la cadena alimentaria. “Actualmente, ResiYou está disponible para fresa, tomate, uva y frutales de hueso y pepita, y ahora estamos trabajando con productores valencianos en un piloto para cítricos cuyo lanzamiento comercial está previsto en 2026”, avanzó.

El Foro de Cítricos 2025 cerró con un amplio turno de preguntas del público, reflejo del interés y la implicación de los asistentes. Una jornada que confirmó que la innovación, la sostenibilidad y la colaboración son los tres pilares sobre los que se construirá el futuro de la citricultura.