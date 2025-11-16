Ale-Hop, un imperio que comenzó buscando sonrisas

Historias que merecen ser contadas, historias que inspiran. Ese es el caso de ALE-HOP, archiconocida por su vaca con cencerro al cuello que recibe a visitantes y curiosos. La empresa valenciana es la protagonista de la sexta edición de «Tu Legado en Buenas Manos», un proyecto de BBVA compartido con Levante-EMV a través del cual, la entidad refuerza su apuesta por dar visibilidad y acompañar a los negocios locales, grandes proyectos que brotaron de una pequeña idea.

El primer capítulo de la empresa familiar valenciana ALE-HOP se centra en sus orígenes. Todo comienza en Gata de Gorgos, donde Vicente Grimalt vendía capazos y sombreros mexicanos. A finales de los 80, decide probar en solitario y montar un negocio en Dénia, pero no fue hasta el año 2001 cuando abrió la primera tienda Ale-Hop en la calle La Paz de València. Y la replicó hasta inaugurar la quinta tienda en Benidorm, que resultó todo un éxito.

Ese espíritu emprendedor influyó en la familia Grimalt. El matrimonio inculcó a sus tres hijos el valor del esfuerzo y el trabajo duro. Todos estudiaban y trabajaban, iban a una, incluso en la tienda: «En la campaña de Navidad corríamos de un lado a otro empaquetando regalos, preparando muebles... Tengo muy buenos recuerdos de aquella época», recuerda Darío Grimalt, consejero y director de Expansión de ALE-HOP.

«Las empresas familiares son grandes generadores de empleo, contribuyen a crear riqueza con un firme compromiso con el territorio», sostiene Miguel Ángel Albort, director de Empresas y Corporaciones de BBVA en Valencia Sur.

Desde su crecimiento hasta su consolidación, la entidad quiere estar junto a la empresa familiar en todas sus etapas. «En la primera fase, BBVA ha sido pionero en la creación de un servicio integral de acompañamiento y constitución de una sociedad de forma 100 % digital y totalmente gratuita en un plazo máximo de 15 días», apunta.

Durante los primeros seis meses de este año han financiado por un volumen de 3.600 millones a pymes, grandes empresas y autónomos de la Comunitat Valenciana, lo que supone un aumento de un 30 % con respecto al ejercicio anterior.

Internacionalización

Uno de los grandes retos de cualquier empresa es la internacionalización. ALE-HOP pudo dar el salto gracias a su constancia y esfuerzo. Actualmente, cuenta con unas 350 tiendas (cada semana abren una) y 3.000 ‘HOPers’ —el personal de tienda— repartidos por Portugal, Croacia, Italia y España.

Se trata de un paso estratégico que precisa de «un socio financiero que te permita crecer y acompañe en cada momento, un compañero de viaje cercano», apunta Albort, que destacó la labor realizada por ALE-HOP, por la que siente orgullo.