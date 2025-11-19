Consum se suma al programa Incorpora de la Fundación «la Caixa» para impulsar la inclusión laboral

Consum y la Fundación «la Caixa» han firmado un convenio de colaboración para impulsar la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mayores de 45 años, a través del programa Incorpora de la Fundación. El objetivo de esta alianza es facilitar su acceso a un empleo digno adaptado a las aptitudes y motivaciones de cada persona. El acuerdo se formalizó en un encuentro en la sede de Consum (Silla, L’Horta Sud) entre el director de Personas y Bienestar de Consum, Pedro Hernández, y la directora del Área de Inclusión Social de la Fundación «la Caixa», Núria Danés.

«En Consum creemos que el empleo es una herramienta fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades. Con esta colaboración reforzamos nuestro compromiso con las personas y con la sociedad creando espacios de trabajo donde la diversidad sea un valor y no una barrera», señaló Hernández.

Por su parte, Núria Danés, directora del Área de Inclusión Social de la Fundación «la Caixa», destacó que «con este acuerdo reafirmamos nuestra apuesta por la inclusión y el empleo, y destacamos el papel de las empresas como agentes de transformación social. La colaboración entre empresas e iniciativas sociales es esencial para generar oportunidades, mejorar vidas y avanzar hacia una sociedad más justa».

Una respuesta ágil y personalizada

Gracias a este convenio, el programa Incorpora de la Fundación «la Caixa» pone a disposición de los más de 500 establecimientos que Consum tiene en España un servicio de intermediación y acompañamiento que ofrece una respuesta ágil y personalizada en la cobertura de sus vacantes. De este modo se generarán nuevas oportunidades laborales para las personas participantes del programa al tiempo que la cooperativa refuerza su compromiso con la inclusión social y la diversidad en sus equipos.

La metodología del programa Incorpora se articula a través de una amplia red territorial formada por más de 1.000 técnicos de inserción laboral pertenecientes a 413 entidades sociales colaboradoras. Estos profesionales trabajan de manera coordinada con las empresas para identificar perfiles, capacitar a las personas participantes, acompañarlas durante el proceso de incorporación al mercado laboral y favorecer su adaptación al puesto de trabajo. Desde su creación en 2006, ha consolidado un modelo de alianza entre empresas y entidades sociales que ofrece oportunidades reales a los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.