CÍCLiCOM se suma a la Semana Europea de la Reducción de Residuos

Del 22 al 30 de noviembre, se celebra la Semana Europea de la Reducción de Residuos (EWWR), una campaña que este año pone el foco en los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Estos residuos, cada vez más presentes en hogares, oficinas e industrias, representan uno de los mayores retos medioambientales por su complejidad, volumen creciente y dificultad de reciclaje. La iniciativa busca concienciar sobre la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar estos aparatos, además de fomentar hábitos de consumo más sostenibles.

En este contexto, el proyecto CÍCLiCOM se alinea con los objetivos de la EWWR al abordar el reciclaje de materiales plásticos complejos y compuestos, muchos de los cuales están presentes en los RAEE. Desde carcasas de dispositivos electrónicos hasta componentes internos de electrodomésticos, estos materiales suelen estar formados por capas múltiples, resinas termoestables o compuestos difíciles de separar, lo que complica su valorización y reciclaje.

Una colaboración estratégica para transformar el reciclaje

CÍCLiCOM es una iniciativa colaborativa financiada por el programa Ecosistemas de Innovación del CDTI con fondos europeos Next Generation EU , y está integrada por seis entidades con experiencia en medioambiente, reciclaje y tecnología: Aimplas, el Instituto Tecnológico del Plástico ; el clúster Aclima; la Fundación Gaiker; la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla); la Fundación Cidaut; y Valoriza Servicios Medioambientales.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la adopción de soluciones técnicas de alto valor añadido para el reciclaje de materiales plásticos complejos, promoviendo una economía circular efectiva en sectores industriales estratégicos como la automoción, la aeronáutica, las energías renovables y, por extensión, en el tratamiento de residuos como los RAEE.

Servicios, formación e innovación para la industria

Uno de los pilares de CÍCLiCOM es la creación de un ecosistema de servicios que facilite la implementación de procesos circulares en empresas. Este ecosistema incluye asesoramiento técnico, elaboración de hojas de ruta tecnológicas y un sistema público de vigilancia tecnológica que permite a las empresas estar al día de las últimas tendencias en reciclaje.

Como parte de sus actividades de difusión, CÍCLiCOM celebrará un workshop técnico el próximo 11 de diciembre en el marco del III Seminario Internacional de Reciclado de Plásticos (Plasrec) , organizado por Aimplas en Valencia. Este evento reunirá a expertos y profesionales del sector para compartir avances y buenas prácticas en el reciclaje de plásticos complejos, en línea con los objetivos de la Semana Europea de la Reducción de Residuos.

Además, el proyecto apuesta por la formación especializada como herramienta clave para capacitar a profesionales y empresas en el reciclaje de residuos complejos. Aimplas, como socio del proyecto, contribuye activamente en la generación de contenidos formativos que permiten transferir conocimiento y generar talento en el sector.

Aunque CÍCLiCOM no se centra en el desarrollo de una tecnología concreta, sí pone a disposición de las empresas soluciones innovadoras previamente desarrolladas que permiten mejorar la eficiencia del reciclaje. Esta innovación aplicada es esencial para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles.

Proyectos que impulsan el reciclaje de residuos electrónicos

Aimplas, como centro tecnológico especializado en plásticos, participa en diversos proyectos de I+D que abordan directamente el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, complementando los objetivos de CÍCLiCOM.

Uno de ellos es Recritic, con financiación del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y los fondos Feder. Esta investigación se centra en la recuperación de materias primas críticas (CRM) como el litio, el oro o el silicio, presentes en placas base, baterías y otros componentes electrónicos. La escasez y relevancia estratégica de estos materiales hacen imprescindible el desarrollo de tecnologías que permitan su reciclaje eficiente.

Recritic se centra en la recuperación de materias primas críticas (CRM). / LEV-EMV

En la misma línea, el proyecto Metallon aborda el reciclaje y reacondicionamiento de baterías de ion litio procedentes de RAEES. El objetivo es reacondicionar estas baterías para darles una segunda vida y, en caso de no ser reutilizables, optimizar su reciclaje para recuperar metales y minerales de alto valor, como el litio. Este proyecto está financiado también por Ivace+i, con apoyo de fondos Feder.

Por otro lado, Aimplas participa en el proyecto europeo Reform que desarrolla electrónica impresa sostenible a partir de adhesivos naturales, tintas conductoras y sustratos flexibles. Esta iniciativa busca crear una nueva cadena de suministro de electrónica funcional en Europa, basada en principios de ecodiseño y materiales biodegradables o reciclables. Entre los prototipos que se desarrollarán se encuentran etiquetas inteligentes, sensores inalámbricos y microsupercapacitores, todos ellos pensados para reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos. Además, se evaluará la reciclabilidad de estos prototipos incluyendo el desarrollo de nuevos procesos para la recuperación de las materias primas críticas que contienen.

El objetivo de Metallon es el reciclaje y reacondicionamiento de baterías de ion litio. / LEV-EMV

Además, en su apuesta por facilitar la transición hacia modelos de producción más sostenibles, Aimplas ha ampliado recientemente el reconocimiento de sus laboratorios para evaluar la reciclabilidad de materiales plásticos utilizados en sectores como la automoción y el eléctrico-electrónico. Esta acreditación, otorgada por la iniciativa europea RecyClass, permite al centro validar que las soluciones desarrolladas por las empresas sean compatibles con los procesos de reciclaje existentes.

Un compromiso con la sostenibilidad

Todos estos proyectos reflejan el compromiso de Aimplas con la sostenibilidad y la economía circular, especialmente en el tratamiento de residuos complejos como los RAEE. Este enfoque se ve reforzado por iniciativas como CÍCLiCOM, que trasladan estos avances al tejido productivo a través de servicios, formación y acompañamiento técnico, generando beneficios tangibles tanto para las empresas como para el medio ambiente.

En este sentido, los beneficios esperados del proyecto CÍCLiCOM son múltiples. Desde la reducción del uso de materias primas vírgenes y del consumo energético, hasta la disminución de emisiones de CO₂ y la generación de empleo vinculado a nuevas oportunidades en la economía circular. También se prevé una mejora de la competitividad de las empresas que adopten materiales reciclados, reforzando sectores clave del tejido industrial español.