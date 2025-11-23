Una imagen icónica y diferenciadora: la vaca blanca y negra

Buscar la diferencia y ser creativo. Para Ale-Hop está en su ADN con lemas alrededor de su imagen corporativa: una vaca. ‘Somos la leche’ o ‘Estamos como un cencerro’ son algunos ejemplos de ello. La empresa valenciana es la protagonista de la sexta edición de ‘Tu Legado en Buenas Manos’, el proyecto de BBVA en colaboración con Levante-EMV que publica un nuevo capítulo enfocado en la innovación.

En uno de sus viajes, Vicente Grimalt vio una vaca blanca y negra y apostó por colocarla a la entrada de sus tiendas. Una idea genial. La gente iba a comprar y se refería a Ale-Hop como «la tienda de la vaca», recuerda Darío Grimalt, consejero y director de Expansión de Ale-Hop.

La innovación y la diferenciación son claves para la empresa familiar. En un entorno dinámico y exigente, BBVA ofrece una financiación especializada, acompañamiento en la transformación digital y un asesoramiento continuo. «Tenemos un vasto conocimiento sectorial que trasladamos a las empresas para ser ese compañero de viaje que entiende sus necesidades de hoy y también las de mañana. Solo en 2024 invertimos más de 1.100 millones de euros en el ámbito tecnológico», afirma Miguel Ángel Albort, director de Empresas y Corporaciones de BBVA en Valencia Sur.

El caso de Ale-Hop es «muy inspirador y motivador», señala Albort, ya que además de innovar y crecer, mantiene su filosofía y sus valores. Un equilibrio que no todos logran. Para Ale-Hop, el éxito ha sido fruto del trabajo de toda una vida. Acertar con el producto, el momento, lugar, precio e incluso con el equipo de profesionales que hay detrás ha resultado esencial. En palabras de Darío Grimalt, «si conseguimos que funcione, todo irá cada vez mejor».

De cara al futuro, las empresas también deben cumplir criterios de sostenibilidad. Una obligatoriedad, pero también una oportunidad, especialmente para el negocio familiar. En este sentido, BBVA financia proyectos de eficiencia energética y apuesta por la economía circular desde un asesoramiento muy experto: «Tenemos una vertical de Sostenibilidad que explica a las empresas este concepto para que lo vayan adaptando a su modelo de negocio», añade Albort.

¿Qué es lo que hace avanzar a una empresa con una larga trayectoria como Ale-Hop? Ante los problemas que van surgiendo, lo importante es «cómo te lo tomes». Para Grimalt, los errores son un «aprendizaje». El emprendimiento tiene momentos muy ilusionantes pero también retadores y superarlos requiere de determinación y un buen socio financiero. Recién cumplido el primer año de la dana, el equipo de BBVA ha estado volcado en la reconstrucción con la aportación de 153 millones de euros: «Cuando más se demuestra el compromiso es en los momentos difíciles», concluye Albort.