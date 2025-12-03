«Estoy muy agradecido, porque he encontrado el trabajo ideal para mi estabilidad económica, emocional y de salud»

César Marco Sáez, un joven de 32 años con una discapacidad del 44 % sensorial y orgánica provocada por la diabetes, llevaba años alternando empleos que requerían mucho esfuerzo físico, con sueldos bajos y que se hacían incompatibles con sus necesidades. «Las personas con diabetes tenemos que controlar esos picos de subida y bajada del azúcar, esto conlleva tener que parar cada dos por tres. Soy una persona muy activa, pero cuando el cuerpo dice basta tienes que parar. Eso me frustraba», comparte. Además, teniendo que hacer frente a los prejuicios y la falta de comprensión hacia las personas con discapacidades invisibles como la suya. «He tenido compañeros que aun sabiendo lo que me pasaba, recibía críticas de su parte», cuenta. Algo que ha impactado negativamente en su salud mental. «Me gustaría que se visibilizara», admite.

Desde abril de 2025, y gracias a su esfuerzo y al acompañamiento del programa Incorpora de la Fundación «la Caixa», de la mano de Cocemfe Castellón, ha descubierto su hueco en el mercado laboral, como controlador de accesos en una empresa. «Estoy muy agradecido, porque por fin he encontrado el trabajo ideal para mi estabilidad económica, emocional y de salud. Estoy agradecido a la empresa por darme esta oportunidad, también a los compañeros. Y, por su puesto, a mi mujer», reconoce.

Para César, el apoyo y la ayuda de Ángela Esclapez, técnica Incorpora de Cocemfe Castellón ha sido clave. El programa tiene distintas líneas de actuación, entre ellas, la intermediación laboral, a través de la que conectan las ofertas de empleo con los perfiles adecuados. «En Castellón, somos cuatro las entidades que trabajamos en esta iniciativa y trabajamos en red», destaca Esclapez. Otra parte importante es la de sensibilización. Debido al desconocimiento, muchas compañías se cierran directamente a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sin embargo, en la mayor parte de los casos las adaptaciones son sencillas. «Nosotros les asesoramos», indica.

Una de las grandes ventajas de la iniciativa, asimismo, es que los usuarios que buscan trabajo reciben formaciones y están acompañados y guiados en todo momento por un profesional. «Nos encontramos con personas que desconocen cómo funciona la búsqueda de empleo. Sin programas como este, no tendrían orientación de ningún tipo», afirma.

Un puente de oportunidades

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, la historia de César sirve para poner de manifiesto las barreras y las dificultades que siguen sufriendo las personas con discapacidad para acceder a un empleo estable y digno, así como el valor de programas como Incorpora de la Fundación «la Caixa». En la Comunitat Valenciana, el año pasado se lograron cerca de 3.000 contrataciones para personas en situación de vulnerabilidad, con la colaboración de más de 1.000 empresas y de entidades de todo el territorio. La iniciativa consigue tender un puente de oportunidades entre el tejido empresarial y social.