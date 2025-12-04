Hinojosa lanza su Calculadora de Huella de Carbono para ayudar a los clientes a reducir sus emisiones

Hinojosa Packaging Group presenta su Calculadora de huella de carbono de producto. El lanzamiento de esta herramienta responde a la necesidad de los clientes de avanzar en la medición de las emisiones.

La nueva calculadora permite cuantificar, comparar y comunicar la huella de carbono de las soluciones de packaging de Hinojosa para sus clientes, ofreciendo a las empresas información clave para tomar decisiones y anticiparse a los requisitos normativos y de mercado en materia de impacto ambiental de sus productos.

A partir de la metodología de referencia de GHG Protocol, la Calculadora de huella de carbono de Hinojosa mide las emisiones de gases de efecto invernadero desde el origen de las materias primas hasta la salida del producto de la planta. Este cálculo incluye la extracción y producción de materias primas como el papel, y su transporte hasta la planta; además del consumo de energía en los procesos de fabricación y la generación de residuos durante la producción.

La nueva calculadora de huella de carbono se consolida como una herramienta estratégica para Hinojosa, ya que le permite acompañar a sus clientes en el objetivo común de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los recientes avances regulatorios en materia ambiental plantean a las empresas nuevos desafíos en la medición y comunicación de su desempeño climático, así como en la transparencia hacia sus grupos de interés. En este contexto, esta herramienta refuerza el compromiso de Hinojosa con la sostenibilidad, la transparencia y la adaptación a las necesidades de sus clientes.

Certificación independiente

Con el objetivo de ofrecer al cliente las mayores garantías sobre el cálculo de la huella de carbono, Hinojosa ha certificado los datos que alimentan la herramienta con AENOR según el estándar de referencia de GHG Protocol para los tres alcances. Esta verificación comprende las emisiones durante 2024 —que servirá como año base a partir de este.