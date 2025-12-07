«Todo lo que hacemos es pensando en dejar la mejor empresa a nuestros hijos»

Socioeconómicamente hablando, las empresas familiares son un pilar necesario para la estabilidad, el crecimiento, la generación de empleo, la innovación y el talento. Conscientes de ello, BBVA y Levante-EMV han vuelto a lanzar «Tu legado en buenas manos», una inicativa que busca ensalzar la labor de estos perseverantes negocios mediante la creación de una serie de vídeos englobados con el hashtag #HistoriasQueInspiran.

En esta sexta edición, la protagonista que llega dispuesta a inspirar con su inicio, trayectoria y visión a futuro no solo tiene nombre, sino también imagen. Una imagen que, con el paso del tiempo, ha pasado a convertirse en un símbolo internacional. Y una imagen que es capaz de llamar la atención de los más pequeños, pero también de los no tan pequeños. Porque este 2025, ALE-HOP y su icónica vaca acompañada de un cencerro serán la cara visible de los miles de valientes emprendedores que habitan la Comunitat valenciana.

Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, fue la anfitriona encargada de conducir este inspirador encuentro, que contó con la presencia de Darío Grimalt, consejero y director de Expansión de ALE-HOP, y Miguel Ángel Albort, director de Empresas y Corporaciones de BBVA en Valencia Sur.

Sus orígenes

«Para BBVA es un orgullo participar en esta iniciativa, porque creemos firmemente que son las que dan visibilidad real a la empresa familiar y al impacto que tiene en la economía. Y este proyecto-legado, que se está desarrollando de forma sobresaliente, recoge las raíces locales», confesó el representante de la entidad financiera.

Darío Grimalt —hijo de Vicent Grimalt, fundador de ALE-HOP, y que comparte con sus hermanos Raúl y Sergi Grimalt el rol de consejero de la compañía— quiso comenzar explicando los orígenes de esta familiar empresa alicantina, fruto del insistente trabajo de su padre, que demuestra que la perseverancia es clave para cualquier emprendedor: «Mi padre, nativo de Gata de Gorgos, venía de una familia muy humilde; mi abuelo se ganaba la vida como agricultor y mi abuela como ama de casa. Al terminar los estudios, lo normal en aquel entonces era continuar con la tradición familiar, pero como no terminaba de gustarle, tras dos años ayudando en el campo optó por empezar a trabajar en una empresa del pueblo».

Allí, su camino se cruza con un amigo con el que decide comprar piezas artesanales para venderlas después en mercadillos. Con el tiempo, comienza a tener éxito, se convierten en importadores y viajan a otros países para vender al por mayor. Sin embargo, Vicent Grimalt siempre había soñado con montar una cadena de tiendas, por lo que a finales de los 80 decide seguir por libre y es cuando funda Clave Dénia. «Mi madre era quien ayudaba todos los días con las gestiones. Y funcionó superbién. Tanto fue así, que empezaron a buscar locales similares para replicarlo», detalló el consejero y director de Expansión.

El fruto de la constancia

Pasado un tiempo, entre mucha prueba y error, abre en 2001 la primera tienda bajo el sello ALE-HOP, un local de 140 metros situado en València, en la calle de La Paz. Pero aunque siguieron abriendo más establecimientos, ninguno obtuvo el éxito esperado. Al menos, no hasta que su padre decide montar una quinta tienda, esta vez en Benidorm. «A partir de ahí todo fue rodado. En esas fechas mi hermano Raúl había terminado la universidad y pudo ayudar a mi tío en la reforma. Y el resto es historia», añadió.

Asimismo, Grimalt relató que, tanto en su infancia como en la de su tres hermanos, la tienda estuvo siempre muy presente: «Mis padres nos inculcaron la cultura del ejemplo y el esfuerzo. Nos criamos trabajando en la tienda al tiempo que nos sacábamos los estudios y guardo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos en los que corríamos por el local como pollos sin cabeza». Hoy en día, cuentan con alrededor de 350 tiendas, abren una nueva cada dos semanas y tienen presencia en España, PortugalCroacia e Italia.

«Aplicamos soluciones personalizadas porque cada empresa es única» Miguel Ángel Albort — Director de Empresas y Corporaciones de BBVA en Valencia Sur

Por su parte, Albort quiso añadir que empresas como ALE-HOP «tejen un papel fundamental en la economía española» y que, por lo tanto, una de sus funciones prioritarias como banco es estar a su lado, acompañándolas en cada una de las etapas; desde su crecimiento hasta su consolidación. «Por aportar algunos datos, en los primeros seis meses de este año hemos financiado por un volumen total de 3.600 millones de euros a pymes, grandes empresas y autónomos de la Comunitat Valenciana, lo que supone un crecimiento del 30 %», confesó.

En este gran reto que supone la internacionalización, BBVA, como socio financiero, no solo es un apoyo fundamental para acompañar a las empresas, sino también para hacerlas crecer. De hecho, durante 2024, lograron acompañar, tan solo en la Comunitat Valenciana, hasta a 14.000 empresas y autónomos en procesos de internacionalización, lo que para ellos constituye «todo un orgullo». «Entendemos que cada empresa es y cuenta con una historia única, por lo que es muy importante aplicar soluciones adaptadas y personalizadas» reveló el director de Empresas y Corporaciones de BBVA en Valencia Sur.

¿Por qué una vaca?

La idea de la vaca, contra todo pronóstico, surge en uno de los viajes que llevó a cabo el padre de Darío Grimalt. «Mi padre siempre busca innovación allá donde va, y en una de estas ocasiones dio con un stand de animales a tamaño real. Al ver la vaca, le pasó por la cabeza la idea de probar a poner una en la entrada de la tienda para ver cómo funcionaba. Y vaya que funcionó: de la noche a la mañana la gente comenzó a identificarnos y a recordarnos por la vaca», confesó.

Relacionado con esta innovadora idea, y partiendo del momento actual, que destaca por ser cambiante, dinámico y exigente, Albort no dudó en subrayar el papel de la innovación y la diferenciación, en el que ALE-HOP constituye un caso «de lo más inspirador», porque es una empresa que sabe hacerlo «manteniendo su filosofía y sus valores». Además, resaltó que en BBVA se encuentran muy comprometidos con la tecnología, la transformación digital y la ciberseguridad, y que en 2024 han hecho inversiones de más de 1.100 millones en este campo.

En cuanto a los motivos que han encumbrado al éxito a ALE-HOP, Darío Grimalt empleó, a modo resumen, una célebre frase de su padre: «Para que las cosas funcionen se tiene que dar el caso de que ofrezcas el producto adecuado, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y, muy importante, con el equipo adecuado. Siempre que algo no está funcionando, revisamos esos cinco puntos para ver qué hay que mejorar».

Retos y legados

Y en líneas de mejorar, en BBVA tienen muy claro que, para no perder competitividad, es importante apostar -ahora más que nunca- por la sostenibilidad. Por ello, buscan convertirse en todo un referente mundial y están destinando recursos e inversiones «ambiciosas» que les permitan lograr lo que para la entidad financiera constituye una «absoluta prioridad».

«Mis padres siempre nos inculcaron la cultura del ejemplo y el esfuerzo» Darío Grimalt — Consejero y director de Expansión de ALE-HOP

Además del auge tecnológico, digital y el aumento de concienciación sobre la sostenibilidad, Albort pronostica que el futuro estará muy marcado por el relevo internacional, que, de hacerse bien, puede suponer una importante «ventaja estratégica». En ALE-HOP, más allá de seguir creciendo, quieren hacerlo bien, firmes en sus ideales. «Buscamos que los clientes se diviertan cada vez más y no dejar de sorprenderlos. Más a futuro, me encantaría ver vaquitas por todo el mundo. Pero sobre todo, y creo que hablo en nombre de todos mis hermanos, lo que hacemos siempre es pensando en dejar la mejor empresa para nuestros hijos», admitió Darío Grimalt.

Por otro lado, Albort manifestó que, para BBVA, un legado supone dejar una «huella positiva y duradera» tanto para la empresa como la familia o los proveedores. Lo que se trata, según explican, es de «transmitir, proteger y fortalecer esos valores» de generación en generación, con el objetivo de que los herederos se topen con empresas «fuertes, innovadoras y sostenibles». «Detrás de cada empresa hay personas, valores y sueños. Porque el futuro les pertenece a los soñadores que son capaces de convertir esos anhelos en realidad. Y como acompañantes durante el proceso, no puede haber recompensa más grande que ver cómo alcanzan el éxito», finalizó.