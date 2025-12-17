Iniciatives Solidàries y la Fundación «la Caixa» mejoran la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad

La tasa de abandono educativo temprano en la Comunitat Valenciana se situó en 2024 en el 12,88 %, según la Encuesta de Población Activa del INE, y el desempleo juvenil supera el 27 %. Proyectos como «Abriendo puertas», impulsado por Iniciatives Solidàries, que ha sido beneficiario de la convocatoria de ayudas a iniciativas sociales de la Fundación «la Caixa» buscan romper el círculo de la exclusión social y mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

En el programa, que combina educación, formación y acompañamiento integral, se crean itinerarios individualizados para jóvenes de entre 16 y 35 años que han abandonado el sistema educativo o carecen de formación básica. Desde la entidad, explican que el objetivo es mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de los y las participantes. Para ello, utilizan una metodología innovadora que incluye clases amenas y motivadoras, el uso de pantallas interactivas y recursos digitales y el desarrollo de espacios seguros donde fomentar la participación y la confianza, con asambleas y talleres. A ello se suma un acompañamiento cercano, con un equipo multidisciplinar que trabaja con cada joven, adaptando los itinerarios. Algunas de las actividades clave son la formación reglada para la obtención del graduado en ESO, la preparación para Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos y Competencias Clave, cursos orientados al empleo, la preparación para el permiso de conducir, talleres sobre igualdad, prevención de violencias, salud emocional y alfabetización digital, entre otros.

La iniciativa ha dejado resultados muy positivos en su última edición (2024-2025).Las cifras facilitadas por la entidad hablan de 50 itinerarios en marcha, con un 74 % de participantes que han mejorado sus habilidades sociales y autoestima, 32 jóvenes matriculados para obtener el graduado en ESO y 16 en proceso de conseguir el carnet de conducir. Como fruto del trabajo realizado por Iniciatives Solidàries, su alumnado envía consejos y mensajes motivadores a los nuevos participantes. Entre ellos, «sin esfuerzo no consigues lo que te propones», «aprovechad cada minuto y cada ocasión que se os presenta», «saca lo mejor de ti y sé lo que quieras ser» o «la vida está llena de oportunidades y recuerda que una nota no te define».