Redacción

La gripe se dispara en plena navidad

Los contagios de gripe llevan semanas en aumento y se espera que alcancen el pico máximo en los próximos días, semanas antes que en años anteriores y coincidiendo con las fiestas de Navidad, una época de muchas reuniones en espacios cerrados. Estas cifras tan altas de contagios suelen producir saturación en los hospitales, como explica Susana Rodríguez, médico de Atención Primaria: “las urgencias de los hospitales y centros sanitarios ya están desbordadas. Debemos evitar saturar estos servicios y reservarlos para la atención de los casos más graves”. La doctora hace un llamamiento a tratar los casos más leves en casa. “Por lo general, en personas sanas, los antigripales de acceso libre son suficientes para ayudarnos a aliviar los síntomas y así poder frenar la vía de contagios, como son la tos, los estornudos o los mocos. Si hay fiebre muy alta que no cede tras más de 72 horas, dificultad respiratoria, labios azulados, bajo nivel de conciencia, empeoramiento brusco tras una leve mejoría, etc. es cuando debemos ir acudir a un centro sanitario para que nos evalúe un médico”, explica Rodríguez. Por tanto, en esta época del año, las farmacias se convierten en un gran aliado para luchar contra la gripe y otras infecciones respiratorias. “Las farmacias somos el punto de atención sanitaria más accesible para la población y desde aquí podemos resolver dudas y ofrecer consejo a los pacientes en función de los síntomas que tengan”, recuerda Joaquín López, farmacéutico. Tos, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal… Son los síntomas más comunes de la gripe y es importante aliviarlos desde su aparición para evitar que evolucionen en cuadros más graves y reducir el impacto del proceso infeccioso en nuestra calidad de vida. “En la mayoría de los casos, una buena hidratación, reposo y un antigripal que combine varios principios activos para abordar diferentes síntomas, es suficiente y se pueden evitar muchas visitas al hospital, recomienda Joaquín López.