El voluntariado corporativo de Veolia en la Comunidad Valenciana implica a más de un centenar de participantes en sus acciones de 2025

En su tercer año de existencia, el programa de voluntariado corporativo desarrollado por Veolia y todas sus empresas mixtas en la Comunidad Valenciana ha contado con la participación de 124 personas trabajadoras que han dedicado un día de su jornada laboral a contribuir en las más de una veintena que se han llevado a cabo por todo el territorio.

Este programa, que se enmarca en la línea de comunidades sostenibles dentro de la estrategia empresarial de Veolia, ha organizado actividades de carácter social y ambiental y ha contado con la colaboración de diversas entidades locales como Cruz Roja, SEO Birdlife, el Banco de Alimentos o Elche Acoge y con el apoyo de Volies en algunas de estas acciones, que han ayudado a poner el foco en las necesidades más importantes de cada territorio.

De esta manera, se han llevado a cabo acciones con un impacto comunitario y social, como pueda ser la gran participación en la recogida para el Banco de Alimentos, el reparto de comida al Refugio Elche Acoge; el apoyo a su escuela de verano; el acompañamiento a personas mayores en el Centro Residencial SAVIA de Xirivella o la realización de murales en el patio del Colegio Platero y yo de Aldaya para contribuir a su recuperación tras la DANA.

Del mismo modo, y por la parte de medioambiente y biodiversidad también se han organizado actividades enfocadas a la limpieza de caminos en zonas como el Clot de Galvany o la huerta de Alfafar, así como la construcción de hoteles de insectos y polinizadores en diversos espacios al aire libre como el Parque La Marjal de Alicante o en las EDAR de Torrevieja o Benidorm. En este sentido, cabe apuntar que estas últimas actividades forman parte de BIObserva, programa de voluntariado corporativo que se desarrolla desde 2018 y a través del cual personas trabajadoras de diversas zonas de la Comunidad Valenciana llevan a cabo un seguimiento, análisis y recogida de datos de la presencia de aves en las instalaciones de Veolia.

Por otro lado, existe otro tipo de iniciativas que van asociadas a los programas Becas Jóvenes Talento y OLA que desarrolla anualmente Veolia para apoyar el talento, la formación y la inclusión laboral de personas con menos recursos. En este sentido, desde la parte del voluntariado corporativo se forma a personal de la propia empresa para que puedan dar talleres de diversas temáticas a las personas que participan en ellos.

Ante estos datos, la Directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunidad Valenciana, Amelia Navarro, ha querido remarcar que “con este programa buscamos que nuestras personas trabajadoras puedan contribuir a nivel social y ambiental fomentando la sostenibilidad en los entornos locales en los que estamos presentes” y ha subrayado que “al final, el reto es contribuir a generar comunidades más sostenibles incrementando también la concienciación de quienes forman parte de nuestro grupo”. De hecho, estas iniciativas forman parte del programa Veolia Cares“ y queremos seguir fomentando la implicación en 2026 con la extensión a nuevos municipios, que además nos plantean nuevos retos.

“Es necesario que las personas voluntarias puedan percibir que lo que aportan es real. Eso requiere un proceso de escucha y diálogo con las entidades sociales con las que mantenemos un contacto muy cercano para poder garantizar un impacto tangible”, ha asegurado Navarro, quien ha insistido en que “debemos ser capaces de trasladar que el retorno de hacer voluntariado corporativo es muy positivo, y que en 2025 calculamos que nuestra acción ha podido llegar a beneficiar a más de un millar de personas”.