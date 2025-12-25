ARIST3D: «Nuestro objetivo es acercar la tecnología a las empresas industriales»

En dos de las últimas galas organizadas por Levante-EMV junto a Prensa Ibérica, ‘Guía de los 55 Restaurantes de la CV’ (décima edición) y ‘Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana 2025’, (primera edición), la empresa valenciana ARIST3D fue la encargada de elaborar los trofeos personalizados que recibieron sus galardonados.

Gracias a una semilla de esperanza que germinó poco después de la pandemia, tres jóvenes autóctonos de la terreta lograron coger el impulso que necesitaban, aún sin contar con los recursos necesarios, para emprender y montar su propia empresa.

La impresión y el diseño está cuidado al detalle / Arist3d

«Todo empezó desde la misma nada, cuando mis dos socios, Carlos y Justin, vinieron cargados de ilusión a pedirme ayuda con su idea de negocio», comenzó explicando Jorge Martín, uno de los propietarios de ARIST3D. Por aquel entonces, acababa de dejar su trabajo y había empezado una carrera en solitario como consultor en un pequeño despacho que se había montado en su casa.

Según detalla Jorge, ver el brillo en sus ojos y conocer la «genialidad» del proyecto, que apostaba por la impresión 3D, fue más que suficiente para subirse al barco. «Aquel día comprendí que la fabricación aditiva iba a revolucionar los sectores y cambiar la forma en la que consumimos. Es muy versátil, se puede enfocar de múltiples maneras y permite hacer casi de todo», confesó.

Convertir las ideas en realidad

«Acercar la tecnología a las empresas industriales» podría ser una buena manera de sintetizar lo que Carlos, Justin y Jorge pretendían lograr con ARIST3D. Y aunque no fue sencillo, porque los comienzos rara vez lo son y no contar con inversión, además de tener que compaginar la iniciativa con sus anteriores puestos de trabajo, siempre dificulta convertir las ideas innovadoras en realidad, están muy contentos con cómo están gestionando su emprendimiento.

De esta manera, con el paso del tiempo pudieron dejar atrás el irrisorio espacio del garaje en el que trabajaban los tres -apretados junto a solo dos máquinas y dedicando incluso fines de semana- para trasladarse hasta un bajo en pleno centro de València, ubicado en la calle Llorenç Salom número 17, donde se encuentra el estudio profesional que, hoy en día, mantienen.

«La clave ha sido cuestión de invertir muchas horas y mucha dedicación, pero, sobre todo, de considerarnos una pequeña familia para crecer lo más rápido posible, siempre dentro de nuestras capacidades. En nuestro bajo contamos con más de 30 máquinas e incluso distintas salas. Y lo más importante de todo es que podemos vivir de ello, que era lo que queríamos», argumentó Jorge.

En cuanto a las funciones que realiza cada uno dentro del equipo, los tres miembros tienen claro que cumplen la teoría de emprendimiento de las tres H, que se refiere a una combinación de tres roles esenciales: Hipster, Hacker y Hustler. Carlos, con su creatividad e innovación, sería el Hipster; Justin, quien se ocupa de que las propuestas se puedan desarrollar, el Hacker; y Jorge, que gestiona más la parte de negocio y las necesidades de los clientes, el Hustler.

«Somos expertos en ofrecer soluciones»

Al final, lo que tratan es de unir las cualidades, experiencias y formaciones (diseño industrial, ingeniería eléctrica y contabilidad) con las que cada uno cuenta para dar pie a una sinergia equilibrada y perfecta, que los convierte en un equipo de lo más multidisciplinar y efectivo.

«Al contrario que otras empresas, no nos dedicamos simplemente a dar un servicio de impresión, sino que también ofrecemos asesoramiento y les aconsejamos para que, aunque vengan con una idea preconcebida, al dar respuesta a sus inquietudes puedan obtener un producto de mayor calidad», expresó.

Carlos, Jorge y Justin, los tres socios de Artist3d / Artist3d

Otra ventaja que diferencia a ARIST3D es el amplio abanico de proyectos a los que dan vida: desde recambios de vehículos, piezas para la construcción, atrezo para espectáculos y galardones, hasta figuras de coleccionismo para particulares, entre otras muchas opciones. «No decimos que no a nada porque nos gustan mucho los retos y somos expertos en ofrecer soluciones», especificó.

Por su parte, la manufactura aditiva les permite una mayor flexibilidad en los diseños sobre otros métodos tradicionales gracias a las nuevas técnicas de fabricación y tecnología emergente. Asimismo, pueden arriesgarse y hacer tiradas más pequeñas para probar los productos sin necesidad de invertir en moldes, ahorrando así costes, o crear piezas para cualquier maquinaria obsoleta sin tener que comprar una nueva. Todo ello, en conjunto, ayuda a que las impresiones sean mucho más personalizables y adaptadas a lo que espera el cliente, y promueve la experimentación al impulsar la innovación y optimización, sea del tipo que sea.

La importancia de la I+D+i

«La sostenibilidad es una filosofía que todos compartimos y que se ha comentado desde que fundamos la empresa. A pesar de que el plástico se demoniza mucho, no es algo que sea malo de por sí, sino que es el mal uso el que hace que sea un problema», argumentó Jorge. A su vez, manifestó que en la impresión 3D se gasta menos energía y se desperdicia menos material que en otras disciplinas porque, entre otras, permite la reutilización.

Respecto a la I+D+i en la compañía, Jorge es tajante: «en un sector creciente como el nuestro, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación se traduce en supervivencia, y es la única manera de no quedarse atrás, de crear identidad propia». De hecho, al tener previsto desarrollar en algún momento su propia tecnología, no estar actualizados no es negociable.

"La Investigación, el Desarrollo y la Innovación se traduce en supervivencia" / Artist3d

Captar clientes y vender es necesario para que el negocio salga adelante, pero los integrantes de ARIST3D tienen claro que lo más importante es que esos mismos compradores decidan volver a elegirlos. En palabras del propio Jorge, «por mucho que haya vídeos por Internet, sigue siendo un área bastante desconocida y la gente necesita a alguien que, de manera cercana, la sepa situar. Convertirse en un punto de referencia solo se consigue con confianza y humildad, y eso es lo que nosotros siempre tratamos de transmitir».

Por último, el futuro de esta empresa valenciana continúa persiguiendo el mismo objetivo que el de sus inicios: especializarse en el sector industrial, sin dejar de adentrarse en otros ámbitos, y lanzar su propia tecnología al mercado para que, además de tener un futuro, pueda terminar de establecerse. «Lógicamente, queremos convertirnos en referentes de la ciudad de València, pero también a nivel nacional e incluso internacional. Todo es cuestión de tiempo y, al final, no dejan de ocurrir cosas que nos hacen redirigir o adaptar nuestros objetivos», concluyó.