La tecnología que redefine la experiencia y la gestión de los eventos en vivo

Los eventos en vivo se consolidan como una de las opciones favoritas de los españoles; un crecimiento que incrementa su complejidad organizativa, impulsado por el aumento de la asistencia y del gasto por parte del público.

El consumo cultural en España alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos veinte años, según los datos extraídos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales de 2024-2025 del Ministerio de Cultura. El auge del ocio experiencial ha situado a festivales, conciertos y grandes eventos como uno de los motores del sector, pero también ha elevado las exigencias en términos de gestión, control y experiencia del usuario. En este contexto, la digitalización y los sistemas cashless han pasado de ser una opción a convertirse en una herramienta estructural y competitiva.

Idasfest, el aliado tecnológico de los eventos en vivo

Especializada en soluciones cashless, control de accesos, acreditaciones y gestión de personal, entre otros servicios, Idasfest ( Grupo Casfid ) cerró 2025 con cifras que reflejan tanto su liderazgo en el mercado nacional —con más del 85 % de cuota— como su crecimiento internacional. A lo largo del año, la compañía estuvo presente en 11 países y participó en más de 630 eventos, de los cuales 60 fueron internacionales, un despliegue que responde a la creciente necesidad de escalar tecnología en eventos de gran formato.

Este crecimiento está directamente vinculado a la demanda de soluciones capaces de gestionar eventos cada vez más complejos y multitudinarios.

En 2025, cerca de cuatro millones de personas utilizaron sistemas cashless de Idasfest para acceder y consumir en eventos musicales y de entretenimiento. En total, se registró la venta de 23 millones de productos y la gestión de más de 150 millones de euros por parte de Idasfest.

Para los asistentes, estos sistemas reducen esperas y simplifican los pagos. Para los organizadores, ofrecen control en tiempo real, generación de datos estratégicos, trazabilidad de ingresos y una gestión más eficiente del evento.

El sistema cashless mejora inmediatamente los accesos a los festivales. / G. C.

Tecnología como garantía de control y seguridad

El despliegue tecnológico ha sido uno de los grandes retos del año. Idasfest operó en 2025 con más de 72.000 dispositivos y 2.000 tótems de recarga de pulseras y tarjetas inteligentes, una infraestructura diseñada para garantizar fiabilidad y seguridad en grandes concentraciones de público, habituales en festivales de referencia, como es el caso de Mad Cool, en España.

“Desde Mad Cool decidimos confiar en Idasfest para introducir el sistema cashless y de acreditaciones. Nos ha permitido tener una visión más global del evento y mejorar los accesos”, señala Claudia Mora, del departamento financiero del festival.

Más de 1.300 personas formaron parte del equipo durante 2025. / G. C.

Un vistazo al backstage: las personas detrás de la tecnología

Junto a la infraestructura, el factor humano sigue siendo clave. Más de 1.300 personas formaron parte del equipo de Idasfest en eventos a lo largo del año, desde perfiles técnicos hasta personal de soporte y operaciones. Un equipo que garantiza el correcto funcionamiento de la tecnología en entornos de alta exigencia operativa.

Javier Juanes y Joaquín Costa , cofundadores de Grupo Casfid y ganadores del prestigioso Premio Revoluciona BBVA 2025, coinciden en que “el crecimiento de 2025 no se explica solo por las cifras, sino por la confianza de los promotores y la capacidad de adaptación a contextos muy distintos”.

En palabras de Joaquín Costa: “Hemos demostrado que el modelo cashless funciona tanto en grandes festivales internacionales como en eventos de menor escala, y que será clave para los retos que vienen en 2026”. Una visión que comparte Javier Juanes, quien añade: “La innovación no consiste solo en tener ideas brillantes, sino en resolver problemas reales”.

Joaquín Costa y Javier Juanes, cofundadores de Grupo Casfid. / G. C.

Los datos como nueva palanca de mejora

Más allá de pagos y accesos, la tecnología aplicada a los eventos genera datos en tiempo real sobre flujos de público, consumo y comportamiento dentro del recinto. Esta información permite ajustar la operativa durante el evento y analizar posteriormente qué ha funcionado mejor, convirtiéndose en una herramienta clave para optimizar futuras ediciones y avanzar hacia experiencias más personalizadas.

Mirada a 2026 y al papel estratégico de la tecnología

De cara a 2026, el sector afronta nuevos retos, como la integración de experiencias híbridas y unas expectativas cada vez más exigentes por parte de los asistentes. En ese escenario, la tecnología seguirá siendo un elemento diferencial en la evolución de los eventos en vivo.

Idasfest afronta el nuevo año con el objetivo de reforzar su papel como socio tecnológico de referencia para los organizadores y seguir transformando la manera en que se viven los eventos.