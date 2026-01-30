Ramiro Iglesias: «Invertir en Private Equity es invertir como te imaginas»

Ramiro, ¿qué aporta el private equity a las carteras y cuál es el proceso de inversión?

Mayor potencial de rentabilidad y menor volatilidad. Los fondos de Private Equity invierten en empresas no cotizadas para impulsar mejoras y hacerlas crecer, con el objetivo de venderlas a un precio superior. Al no invertir en cotizadas, no experimentan los vaivenes diarios aunque, a cambio, es una inversión menos líquida, con un horizonte de inversión de largo plazo. Por otro lado, históricamente, el Private Equity ha batido a la bolsa. Sin embargo es una inversión complementaria y no sustitutiva de la bolsa.

En Crescenta, damos acceso al private equity a través de portfolios de fondos. Identificamos a las gestoras que mejores resultados han tenido de manera consistente en las últimas décadas y construimos cestas de fondos con 5-7 fondos de Private Equity. De esta forma, el inversor con una sola inversión tiene una exposición diversificada a gestoras exclusivas de private equity.

En cuanto al proceso de inversión, el mínimo de inversión por ley son 10.000 euros, siempre que se cumplan una serie de requisitos de patrimonio, experiencia y conocimientos. Sin embargo, la cantidad que se invierte no se desembolsa de golpe, sino que se va invirtiendo poco a poco a lo largo de los primeros cinco años de vida del fondo. Durante los siguientes 5, el inversor recibiría lo invertido más la potencial rentabilidad generada.

¿Cuáles son las ventajas y riesgos de este tipo de inversión?

Más del 95 % de las compañías son privadas, por lo que si solo inviertes en bolsa te estás perdiendo la mayor parte del universo de compañías. Además de exposición a la economía real, el Private Equity ha logrado rentabilidades superiores a la bolsa y ha supuesto una fuente de diversificación y generación de riqueza a largo plazo.

Sin embargo, la selección, a la hora de invertir en Private Equity, es esencial: la diferencia entre invertir en los mejores fondos o la media es muy elevada. La brecha entre gestores top quartile y bottom quartile puede alcanzar 1.400 puntos básicos. Por esa razón, es imprescindible entrar en los mercados privados de la mano de expertos.

Además, es una inversión con un horizonte temporal a largo plazo. Los fondos suelen tener una vida de unos 10 años. En la que los gestores compran compañías e implantan sus planes de generación de valor. Adicionalmente, como en toda inversión, la rentabilidad no está garantizada.

¿A partir de cuánto podemos invertir en este tipo de activo?

En Crescenta, puedes invertir desde 10.000, siempre que tu patrimonio financiero sea superior a 100.000 euros y cumplas una serie de requisitos de conocimiento y experiencia, que son los límites que marca la ley. Adicionalmente, contamos con una herramienta digital de asesoramiento financiero que, según la información que hayas facilitado en el proceso de alta, te recomendará una selección y asignación específica en los fondos de Crescenta.

La cantidad depende mucho de tu perfil, objetivos y experiencia. El regulador, para patrimonios de menos de 500.000 limita la inversión al 10 % de tu patrimonio. Pero las grandes bancas privadas, recomiendan para Family Offices e inversores en torno al 30 %.

¿Cualquier persona puede ser inversor en capital privado o está reservado para cierto tipo de inversores, por ejemplo, profesionales?

Tradicionalmente, ha sido una inversión reservada a inversores profesionales y altos patrimonios, pero gracias a la Ley Crea y Crece, que redujo los mínimos y flexibilizó la entrada, los inversores minoristas pueden invertir.

En Crescenta invierten desde inversores profesionales, Family Offices, altos patrimonios, hasta inversores más pequeños. Los inversores que ya invertían en Private Equity han visto en Crescenta una forma más eficiente de invertir en mercados privados y crear valor a largo plazo, con acceso a fondos exclusivos. Para los inversores más pequeños, es su oportunidad de diversificar su carteras e invertir en el mercado privados desde tickets más reducidos.

¿Qué novedad aporta Crescenta?

Hemos sido pioneros en digitalizar el proceso de inversión, lo que nos ha permitido poder gestionar a los más de 3.800 inversores que ya invierten en fondos de Crescenta. Además, la selección de producto de Crescenta es casi artesanal, llevando al inversor una selección muy exhaustiva de fondos de Private Equity de las firmas internacionales más destacadas.

Como hemos comentado antes, la selección es fundamental para alcanzar esas rentabilidad que históricamente se han generado y hacerlo de la mano de expertos es imprescindible.

¿Cuál es el proceso de selección de compañías en crecimiento?

Nosotros seleccionamos fondos de Private Equity que son los encargados de invertir directamente en las compañías. Consideramos que apoyarse en aquellas gestoras que llevan décadas identificando ganadores es la mejor forma de invertir en los mercados privados. De todos los fondos que analizamos, solo un 3 % pasa a formar parte de nuestras carteras.

¿Cuál es el futuro de la digitalización en las inversiones?

Continuamos innovando cada día. La industria del Private Equity, al haber estado reservada a un nicho muy pequeño, no ha vivido la digitalización de la industria tradicional, y hasta que no han surgido players como Crescenta los procesos han sido muy analógicos. Por nuestra parte, siempre tenemos a la tecnología como nuestro mayor aliado y estamos a la vanguardia de todas las optimizaciones que podamos implantar y faciliten la vida a nuestros inversores.

¿Puedes ponernos algunos ejemplos de empresas que han sido impulsadas por private equity?

Muchas personas piensan que invertir en compañías privadas es invertir en startups, pero hay un universo mucho más grande. Grandes compañías como OpenIA, Spotify, Uber, Burger King, el aeropuerto de Heathrow han sido o están gestionadas por fondos de Private Equity.

Ahí está la tangibilidad que comentábamos antes, invertir en Private Equity te permite participar en el crecimiento de las compañías que ves y usas en tu día a día. Es invertir como imaginas.

Rentabilidades pasadas no implican futuras. La inversión tiene riesgos, entre los que destaca la iliquidez. Más información en crescenta.com/condiciones.