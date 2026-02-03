Pinturas Montó reconoce el trabajo de los profesionales en la gala de premios Brochas de Oro

Pinturas Montó celebró el pasado sábado 31 de enero en Valencia la gala de los Premios Brochas de Oro, una iniciativa concebida para reconocer, visibilizar y agradecer el talento, la dedicación y el esfuerzo de los profesionales de la pintura, auténticos protagonistas y motor del sector.

Los Premios Brochas de Oro reconocen proyectos reales desarrollados por profesionales de toda España, valorando tanto la excelencia técnica como la creatividad y el cuidado en la ejecución.

El proyecto “Aires Modernistas” realizado por Xavi Riera y Sergio Moreno de la empresa Colorín Colorado Pintors fue el ganador de la Brocha de Oro. / Pinturas Montó

Proyectos que han marcado la diferencia en 2025

El proyecto “Aires Modernistas” fue el ganador de la Brocha de Oro, reconocimiento al mejor proyecto de pintura del 2025. La obra, realizada por Xavi Riera y Sergio Moreno de la empresa Colorín Colorado Pintors, rinde homenaje a los suelos hidráulicos usados en la Barcelona Modernista y al paso del tiempo. El mural fue elaborado en el salón de una vivienda particular construida en 1911 por Joan Busquets.

Proyecto “Allegra Beach” del artista internacional Antonyo Marest, ganador de la Brocha de Plata. / Pinturas Montó

El reconocimiento de la Brocha de Plata recayó sobre el artista internacional Antonyo Marest, con “Allegra Beach”, proyecto que transforma las casetas de salvamento de la Playa de San Juan (Alicante) en iconos artísticos, fusionando la estética de Miami Beach con la luz del Mediterráneo.

La Brocha de Bronce fue otorgada para el proyecto “Particular”, realizado por Ximo Canet de la empresa Canet Pintor. Se trata de una intervención en una vivienda privada que genera volúmenes y texturas con un enfoque decorativo para desdibujar las líneas rectas de la arquitectura original, creando un espacio con carácter e identidad.

El proyecto “Particular”, realizado por Ximo Canet de la empresa Canet Pintor, fue el ganador de la Brocha de Bronce. / Pinturas Montó

El gran nivel técnico y precisión de los proyectos presentados provocó que la decisión fuera muy reñida para el jurado y por ello se entregó también un reconocimiento al resto de finalistas de la I Edición de este certamen, que ya se ha convertido en una cita ineludible en la agenda de los profesionales de la pintura.

El profesional: el gran protagonista

Más allá de la entrega de premios, la gala ofreció a los asistentes un espacio para compartir experiencias y disfrutar juntos, en un ambiente cercano y familiar. Unas jornadas pensadas para poner en valor su trabajo diario y trasladarles un mensaje claro de reconocimiento y agradecimiento por confiar en Pinturas Montó como aliado en su día a día laboral.

La II Edición de las Brochas de Oro, en marcha

La respuesta del sector a esta primera edición de los Premios Brochas de Oro ha sido especialmente significativa: con casi 200 proyectos presentados y más de 2.800 votantes. Esta acogida ha motivado a Pinturas Montó a confirmar una II Edición de las Brochas de Oro 2026, que ofrecerá una nueva oportunidad para que los profesionales den visibilidad a su trabajo.

La nueva edición llega con novedades, como por ejemplo la posibilidad de inscribir los proyectos en diferentes categorías: general, mural, alta decoración y SATE. La apertura del plazo de participación se comunicará próximamente a través de los canales digitales y redes sociales de la marca.

Con esta continuidad, Pinturas Montó consolida los Premios Brochas de Oro como un punto de encuentro y reconocimiento para los profesionales de la pintura, reforzando el vínculo entre la marca y quienes confían en ella para dar vida a sus proyectos.