Autocenter Levante abre en Sedaví su tercer concesionario oficial Škoda y refuerza su presencia en Valencia

Desde este mes de febrero, el sur de Valencia cuenta con un nuevo referente en automoción. Autocenter Levante, concesionario oficial de Škoda, ha abierto en Sedaví su tercer punto de venta en Valencia, consolidando así la presencia de la marca checa en el territorio valenciano.

Esta nueva instalación se suma a los centros ya operativos en Avenida del Cid (Valencia) y en Fuente del Jarro (Paterna), reforzando la cobertura estratégica de SKODA en la provincia y acercando sus servicios a los clientes del sur de Valencia.

>> Skoda Autocenter Levante estrena nueva ubicación en Sedaví<<

Con esta expansión, Autocenter Levante da un paso más en su crecimiento y en su apuesta por ofrecer un servicio integral y de proximidad a conductores de las poblaciones del sur de Valencia, de l’Horta Sud, la Ribera Alta y la Ribera Baixa, acercando la gama completa Škoda a los municipios del sur de Valencia sin necesidad de desplazarse a la capital.

En esta nueva instalación, los clientes pueden encontrar toda la gama de vehículos Skoda, modelos urbanos, berlinas y SUV familiares, además de las últimas soluciones en movilidad eléctrica. Además pueden realizar pruebas dinámicas, una experiencia clave para conocer de primera mano tecnología, confort, conectividad y rendimiento antes de decidir su compra.

Asesoramiento personalizado y adaptado

El equipo comercial proporciona asesoramiento personalizado y financiación adaptada, con soluciones flexibles tanto para particulares como para autónomos.Uno de los pilares diferenciales de Autocenter Levante es su departamento especializado en empresas, orientado a pymes, autónomos y grandes compañías que necesitan soluciones de movilidad eficientes.

Además, Autocenter Levante dispone de una amplia oferta de coches seminuevos y de ocasión, todos revisados bajo estándares profesionales y con garantías que aportan seguridad y confianza.

El nuevo centro incorpora también servicio de taller oficial Škoda en Sedaví, un servicio especialmente relevante para los conductores de la comarca que desean realizar mantenimiento, revisiones oficiales o reparaciones sin salir de su entorno habitual.

El equipo técnico está formado y certificado por la marca, trabaja con recambios originales y aplica los estándares oficiales de Škoda en cada intervención. Esto garantiza fiabilidad mecánica, actualización tecnológica y mantenimiento del valor del vehículo.

Autocenter Levante Sedaví se posiciona como concesionario oficial Škoda en el sur de Valencia, ofreciendo una experiencia completa que integra venta, posventa y soluciones corporativas en un mismo espacio.

Para quienes buscan comprar coche nuevo en Valencia, adquirir un seminuevo con garantía o disponer de taller oficial de proximidad, la nueva instalación representa una propuesta sólida, profesional y estratégica.