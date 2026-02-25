L’Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer Benvinguts d’Alginet dona suport a les persones malaltes i familiars
L’associació, que durant 2025 va rebre una subvenció de 10.000 euros de la Fundació «la Caixa», recorda que el sistema continua depenent massa del cuidador familiar
J. M. B.
L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer Benvinguts d’Alginet va nàixer el 19 de juny de 2013 amb la voluntat d’acompanyar les famílies davant una malaltia que transforma completament la seua vida quotidiana. Sense ànim de lucre i amb àmbit comarcal, presta servei tant a Alginet com a poblacions pròximes des de la seua seu al carrer Torís, un espai cedit per l’ajuntament en 2014 després de reconéixer la importància social de la seua tasca.
Des de l’entitat expliquen que el diagnòstic d’Alzheimer no sols afecta la persona que el rep, sinó tot el seu entorn més pròxim. «No sols canvia la vida de la persona diagnosticada, sinó la de tota la família», remarca la directora, Laura Martorell. Entre els principals canvis destaquen la modificació de rols, la pèrdua progressiva d’autonomia i una comunicació que es fa més senzilla i exigix més paciència. A nivell emocional apareixen la tristesa, la preocupació i l’estrés, en un procés que moltes famílies viuen com un dol progressiu. A més, la rutina diària passa a organitzar-se al voltant de les cures, cosa que pot enfortir alguns vincles però també generar conflictes per la distribució de responsabilitats.
L’associació alerta de la sobrecàrrega que suporten els cuidadors i de les mancances que encara existixen: suport psicològic continu, més serveis de respir, ajudes econòmiques reals, formació per a cuidadors no professionals i una millor coordinació sociosanitària. «El sistema continua depenent massa del cuidador familiar, mentre els recursos públics arriben tard o són insuficients», assenyalen.
Davant un nou diagnòstic recomanen informar-se bé, contactar amb professionals i serveis socials, iniciar prompte els tràmits de dependència i repartir responsabilitats dins la família. També recorden que cada vegada hi ha més casos en persones menors de 65 anys, amb un impacte laboral i econòmic afegit. El projecte va rebre en 2025 una subvenció total de 10.000 euros per part de la Fundació "la Caixa" per a donar cobertura fins a 92 persones beneficiàries.
En 2025, el moviment associatiu ha reivindicat el diagnòstic precoç i les teràpies no farmacològiques. «Hem guanyat veu i reconeixement, però encara falta el pressupost real que acompanye les paraules», conclou Martorell.
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
- Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
- La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
- La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población