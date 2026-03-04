Carlos I celebra el Día del Padre con una ruta de planes singulares en Madrid para volver a disfrutar de los juegos que no pasan de moda

Este Día del Padre, Carlos I invita a volver a lo auténtico: a esas partidas que siempre terminan en risas, a los planes que unen, a los juegos que todos hemos disfrutado alguna vez. Carlos I propone una ruta de planes singulares por Madrid que combina ocio, tradición y cócteles para celebrar el 19 de marzo de una forma diferente y con mucho carácter. La iniciativa nace del nuevo posicionamiento de la marca, “Espíritu Singular”, una fi losofía que reivindica lo raro como valioso, lo auténtico como moderno y lo genuino como la mejor forma de disfrutar. Porque, en un mundo lleno de modas pasajeras, lo verdaderamente singular es seguir siendo uno mismo y volver a esos planes que nunca fallan.

A partir del 5 de marzo y hasta el 16 de abril, diferentes locales de Madrid se suman a esta celebración con propuestas que invitan a desconectar y pasarlo bien. En el Hotel Bless, en su club clandestino Fetén, la experiencia arranca entre bolos y brindis: una pista reservada para jugar entre amigos mientras se disfruta de Carlos Fizz, un cóctel de perfi l fresco, ligero en alcohol y chispeante que acompaña a la perfección el momento del tardeo. Además, los jueves durante el mes de marzo, habrá un profesor de bolos que guiará a los participantes, enseñando técnicas y trucos para aprovechar al máximo cada partida.

Bar Fetén / Cedida

En el Bar El Loco se recupera el espíritu más gamberro del futbolín, ese clásico que siempre despierta el pique sano y las risas aseguradas. Cada partida se acompaña del cóctel El Loco: Sangre del Rey, una creación elaborada con Carlos I y pensada especialmente para la ocasión, que eleva la experiencia sin perder la esencia del bar de toda la vida. La receta combina Carlos I y licor dulce, integrados con una reducción de vino especiada, preparada con cardamomo, canela, nuez moscada, cáscara de naranja y cáscara de lima.El resultado es un cóctel profundo y aromático, donde las notas cálidas y cítricas se equilibran con la estructura del brandy, aportando carácter y sofi sticación a cada partida. Muy cerca, el recorrido continúa en Compadre Social Club, donde el billar se convierte en protagonista. Aquí, además de disfrutar de una partida, habrá un profesor de billar todos los jueves del mes de marzo, que enseñará técnica, destreza y trucos para dominar este juego tan auténtico. Todo ello se puede maridar con dos cócteles Solera, una receta que combina Carlos I con Pumpkin Spice, Licor Luxardo Apricot, Soda Oliva y aire de manzanilla, aportando un toque sorprendente y contemporáneo.

La ruta culmina en el Hotel California, un clásico para reuniones en familia o con amigos, que propone una tarde de juegos de mesa, esos que siempre terminan en risas, como la Yenga Carlos I creada para esta ocasión. De manera exclusiva, durante 6 semanas, la Yenga Carlos I estará disponible en el Hotel California, acompañada de Carlos Fizz. Es una invitación a recuperar la calma, la estrategia y el placer de compartir tiempo sin pantallas, disfrutando solo de buena compañía y un cóctel refrescante y ligero.

Para los que quieran continuar con el plan y llevarlo a todas partes, Carlos I ha creado para los padres una Yenga personalizada, formato viaje, con reglas propias, únicas y divertidas para convertir cualquier sobremesa en un momento especial. Un pack perfecto para regalar el Día del Padre que incluye una botella de Carlos I Original para quienes disfrutan de esos planes que nunca pasan de moda. Disponible a partir del lunes 9 de marzo en www.osborne.es con un PVP de 39€. En un mundo acelerado, lo singular es parar para compartir, disfrutar y brindar. Y eso es precisamente lo que propone Carlos I este Día del Padre: planes con alma, con carácter y con ese toque raro, en el mejor sentido, que hace que los momentos se conviertan en recuerdos.

Bar El Loco / Cedida

Con esta propuesta, Carlos I conecta con una forma de vivir que celebra lo genuino y, al mismo tiempo, redefi ne su imagen con el lanzamiento de su nueva plataforma de marca Espíritu Singular, proyectando su legado hacia el presente desde un enfoque contemporáneo. Singular por su origen vínico, por su permanencia en el tiempo y por ocupar un territorio propio entre los espirituosos oscuros, simboliza autenticidad y coherencia: un brandy para quienes valoran lo que permanece y apuestan por lo auténtico. Cuando muchos se dejan llevar por las modas, Carlos I se presenta como un homenaje a quienes eligen con criterio propio, fi eles a su esencia. La nueva identidad de Carlos I actualiza su lenguaje visual manteniendo su esencia clásica. El logotipo evoluciona con trazos más defi nidos y contemporáneos, y el naranja, inspirado en el tono caoba del brandy, se consolida como eje de la marca, aportando energía y elegancia. También se refinan tipografías y acabados para reforzar su carácter premium sin perder su legado.

Con “Espíritu Singular”, la marca no cambia lo que es, sino que lo proyecta al presente, consolidando su relevancia actual. Recuperar los juegos tradicionales, en este contexto, no es nostalgia: es volver a disfrutar de lo que nos une, de lo que nos hace reír, de lo que siempre funciona.