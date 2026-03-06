Andalucía lidera el impulso inversor en sanidad en España

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea) ha elaborado un análisis que revela cómo Andalucía ha tomado la delantera en la inversión sanitaria en España. El estudio destaca que esta comunidad, junto a Castilla-La Mancha y Asturias, ha incrementado significativamente sus recursos en el sector durante la presente legislatura.

Según informó el Icgea, el análisis identifica dos formas complementarias de liderazgo sanitario en España. Por un lado, están las comunidades que apuestan por la inversión y modernización de infraestructuras. Por otro, aquellas que se enfocan en la eficiencia y la innovación mediante la digitalización y nuevos modelos organizativos.

“En el contexto actual, la sanidad se juega en dos tableros: capacidad y valor”, expresó Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Icgea. Este enfoque permite a las comunidades alinear recursos y políticas sostenibles, lo que resulta crucial para el futuro del sistema sanitario.

El informe subraya que Andalucía ha incrementado su presupuesto sanitario para 2026 a 16.265,9 millones de euros, lo que representa un aumento de 1.016 millones respecto a 2025, equivalente a un 6,6%. Esta inversión supone aproximadamente el 31,5% del presupuesto total de la Junta, reafirmando la prioridad de la sanidad en la agenda política.

Crecimiento en atención primaria

El gasto sanitario por habitante en Andalucía alcanzará aproximadamente 1.883 euros en 2026, un incremento notable desde los 1.764 euros en 2025. Esta tendencia refleja un compromiso con la Atención Primaria, que recibirá 5.472 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior.

Además, los datos del Sistema de Información de Listas de Espera (Sisle-SNS) indican que Andalucía ha logrado reducir significativamente el número total de pacientes en lista quirúrgica y la demora media, destacándose en comparación con otras comunidades donde la mejora ha sido mínima.

“En esta legislatura, Andalucía ha pasado de estar a la cola en inversión a liderar el impulso de su sanidad pública”, comentó Sánchez Lambás. Este cambio se traduce en un enfoque renovado hacia la Atención Primaria y una mejora en la accesibilidad a los servicios de salud.

Castilla-La Mancha también ha destacado en el análisis, consolidándose como una comunidad que vincula el aumento de su presupuesto sanitario con el refuerzo de profesionales y tecnología. Para 2026, su presupuesto sanitario se eleva a 4.069 millones de euros, un 7,6% más que en 2025.

Asturias, en la vanguardia sanitaria

Asturias se posiciona como la tercera comunidad con un notable liderazgo inversor, combinando un aumento presupuestario con decisiones para agilizar citas y ampliar dispositivos. Su presupuesto sanitario para 2026 oscila entre 2.549 y 2.581 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,4-4,5% respecto a 2025.

La inversión per cápita en Asturias alcanzará aproximadamente 2.525 euros, consolidándose como la comunidad que más gasta por habitante en sanidad en España. Este modelo de inversión se considera un estándar de referencia para otras comunidades en el futuro.

El análisis del ICGEA se basa en fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, así como en el seguimiento de iniciativas que impactan la accesibilidad y continuidad asistencial. Esto refuerza la importancia de la inversión en el sector para mejorar la calidad de los servicios.

El Instituto Coordenadas concluye que el futuro de la sanidad en España dependerá de la capacidad de las comunidades para equilibrar inversión y eficiencia, garantizando así un sistema que responda a las necesidades de la población. La evolución del gasto y la mejora en los indicadores de salud son esenciales para alcanzar estos objetivos.