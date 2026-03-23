Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Azul GeneralitatTiempo Semana SantaTransporte combustibleTráfico ValenciaChalé SaguntPasaporte animalOferta foto Ofrenda
instagramlinkedin

El paraíso de los 'cazatesoros' llega a Barcelona

El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España

El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España

El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España

Redacción

Barcelona ha dado un paso más como destino de compras. El gigante internacional TK Maxx abre su primera tienda en España y lo hecho en la ciudad condal. En las horas previas a la inauguración oficial ya había gente esperando la apertura del centro con gran curiosidad e interés en encontrar “su tesoro”.

TK Maxx son más de 2.000 m² en una sola planta llenos de moda, belleza y hogar donde el hábito de compra es diferente. Tras más de 30 años de presencia en Europa, este modelo de retail se basa en ofrecer artículos de grandes marcas hasta un 60% más baratos de su precio recomendado.

A diferencia de otras tiendas, TK Maxx no ofrece promociones o rebajas puntuales. Su modelo off-price presenta prendas y productos a precios extraordinarios todos los días del año.

Rostros conocidos del ámbito digital y cultural de Barcelona no quisieron perderse el evento de apertura, que fue conducido por la actriz y presentadora Marta Torné quien destacó esta nueva forma como “inspiradora, inesperada y llena de alegría.” Para Torne, cada visita a la tienda: “se convierte en una auténtica búsqueda del tesoro, donde es posible encontrar piezas especiales y gran calidad para toda la familia y el hogar, y todo ello con precios mucho más bajos”

Noticias relacionadas

En TK Maxx no hay almacenes ni reposiciones garantizadas: lo que se ve es lo que hay. Y cuando se acaba, se acaba. La emoción de descubrir el tesoro llega a Barcelona con una propuesta clara: artículos de gran calidad, precios pequeños todo el año y algo nuevo que descubrir en cada visita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
  2. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en València
  3. Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
  4. El aeropuerto de Valencia inaugura una terraza de acceso libre con vistas a los aviones
  5. Hacienda llama a la puerta de 2,5 millones de contribuyentes valencianos
  6. ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
  7. Ontinyent dice adiós a los contenedores en las calles: las claves del nuevo sistema de recogida y el reto de vencer la resistencia vecinal
  8. La primavera despierta en València con un centro tomado por los visitantes

Carcaixent retoma la retirada de basura tras la segunda declaración de emergencia sanitaria en una semana

Carcaixent retoma la retirada de basura tras la segunda declaración de emergencia sanitaria en una semana

Presidente del Consell de Cultura sobre la Semana Santa de Sagunt: "Es inadmisible que todavía haya organismos que excluyan a las mujeres"

Presidente del Consell de Cultura sobre la Semana Santa de Sagunt: "Es inadmisible que todavía haya organismos que excluyan a las mujeres"

El Toque del Silencio cumple cuarenta años en la Semana Santa de Alzira

El Toque del Silencio cumple cuarenta años en la Semana Santa de Alzira

El Toque del Silencio abrió la muestra que conmemora el cuarenta aniversario de su instauración en Alzira

Los geógrafos Pérez Cuevas y Armengot Serrano descartan en su declaración como peritos el "apagón informativo" el día de la dana

Paterna inaugura una exposición de las primeras obras de la pintora Milagro Ferrer en el Gran Teatre

Paterna inaugura una exposición de las primeras obras de la pintora Milagro Ferrer en el Gran Teatre

"Diàlegs": Els Poblets reivindica la conversación serena en un ciclo que abren la directora general del libro y el escritor Ferran Torrent

"Diàlegs": Els Poblets reivindica la conversación serena en un ciclo que abren la directora general del libro y el escritor Ferran Torrent

El CVC reclama que se autorice excepcionalmente usar fungicidas contra el hongo piricularia en el arroz

El CVC reclama que se autorice excepcionalmente usar fungicidas contra el hongo piricularia en el arroz
Tracking Pixel Contents